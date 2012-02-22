برگزاری یادواره شهدای عملیات والفجر 8/فینال مسابقات فوتسال بسیج طلاب

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای عملیات والفجر8 شاهرود که به همت پایگاه بسیج امام خامنه ای و فاطمه الزهرا سلام الله علیها و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین شهرستان و خانواده شهدا در مسجد غربای شاهرود برگزار شد،حجت السلام سید محمد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در سخنانی با گرامیداشت یاد شهدا گفت: خون شهیدان ما در سراسر جهان آثار خود را پدید آورده است و ایران و اسلام و ملت را به سرافرازی و عزت کشانده است.

برگزاری فینال مسابقات فوتسال بسیج طلاب شاهرود



مسئول بسیج طلاب و روحانیون با بیان اینکه در این دوره از رقابت ها شش تیم از پایگاه های مقاومت حوزه های علمیه شاهرود حضور داشتند اظهار داشت: در فینال تیم حوزه علمیه باقرالعلوم بسطام با برتری بر تیم امام صادق علیه السلام عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

حجت الاسلام محسن ترشیزی گفت: این مسابقات به مدت دو روز در سالن سرپوشیده بهارستان شاهرود برگزار شد.

برگزاری یک دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی بسیج دامغان



مسابقات فرهنگی و ورزشی بسیج دامغان در چهار رشته تنیس روی میز ، دومیدانی، استقامت و طناب کشی در سالن ورزشی شهدای روستای مهماندوست برگزار شد.

در پایان به نفرات برتر هر رشته جوایز ارزنده ای اهداء شد.

انقلاب اسلامی یعنی دفاع با بصیرت از ارزش های معنوی



کارشناس سیاسی بسیج شاهرود در نشست سیاسی پایگاه بسیج آمنه حوزه ریحانه الرسول سپاه ناحیه شاهرود گفت: ملت ایران با بصیرت و آگاهی در راه حفظ ارزش های معنوی انقلاب اسلامی قدم گذاشته همچنان از آن حمایت می کنند.

حجت الله بابامحمدی، افزود: باید با بصیرت و هوشیاری در مقابل نیرنگ های دشمنان علیه خود و دیگر کشورهای آزاده جهان ایستادگی کرد.

برگزاری شب شعر با موضوع«وحدت و بیدای اسلامی» در شاهرود برگزار شد



شب شعر «وحدت و بیدای اسلامی» با حضور یکصدو شصت نفر از بسیجیان کانون بسیج جامعه پزشکی در تالار سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار و 12 شاعر سروده های خود با موضوع انقلاب اسلامی، میلاد پیامبراعظم(ص) و امام صادق(ع) و بیداری اسلامی را قرائت کردند.

برگزاری اختتامیه مسابقات ورزشی بسیج جامعه پزشکی شاهرود



مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شاهرود: این مسابقات به مدت یک هفته در رشته های فوتسال و والیبال در سالن شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار و در پایان به تیم های برتر در هر رشته جوایزی اهدا شد.

علی عجم نوروزی هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت دهه مبارک فجر و ایجاد روحیه و انگیزه در بین بسیجیان کانون عنوان کرد و افزود: در رشته فوتسال آقایان با پنج تیم و در رشته والیبال نیز بانوان با چهار تیم حضور داشتند و بصورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند.

انتخابات یک موضوع دینی است



امام جمعه موقت گرمسار، در فراخوان گردان الزهرا که به همت پایگاه سکینه (س) حوزه خدیجه (س) برگزار شد، گفت: بحث انتخابات یک بحث دینی است که در قیامت اعمال ما زیر سئوال می رود، اگر وکیلی اشتباه کند جامعه زیر سئوال می رود.

حجت الاسلام فریدون افزود: در انتخابات باید کسی را انتخاب کرد که دارای ویژگی های مهم عدالت، ولایت، تعهد و تخلص باشد.

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل بسیج دانش آموزی در سمنان



فرمانده بسیج دانش آموزی سمنان گفت: رزمایش پدافند غیرعامل بسیج دانش آموزی با هدف آشنایی دانش آموزان با چگونگی حملات هوایی، نحوه عکس العمل و قرار گرفتن در پناهگاه و ایجاد آمادگی های لازم در واحد مقاومت بسیج دبیرستان سعادت این شهر اجرا شد.

مهدی ترحمی با بیان اینکه در صورت بروز حوادث، مهم ترین عامل جهت کاهش آسیب ها، حفظ خونسردی و آرامش است، گفت: اگر آموزش های مفید در این زمینه صورت گیرد و دانش آموزان نیز به صورت عملی در اجرای برنامه نقش داشته باشند، سطح آسیب پذیری در مواقع احتمالی بسیار پایین خواهد آمد.

برگزاری مسابقه قرآن و عترت بسیج دانش آموزی مهدیشهر

فرمانده حوزه مقاومت کربلا مهدیشهر با اشاره به برگزاری مسابقه قرآن و عترت بسیج دانش آموزی در این شهر گفت: این دوره از مسابقات در دو رشته قرائت و مفاهیم و با هدف ارتقاء سطح معنوی دانش آموزان و انس بیشتر با قرآن کریم در واحدهای دانش آموزی این شهر برگزار شد.

علیرضا فتح خواه گفت: نفرات برتر در هر رشته جهت شرکت در مرحله مسابقه استانی معرفی شدند.