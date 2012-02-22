فیلم تلویزیونی "نقطه سر خط" تهیه شد

صادق میرزایی، تهیه‌کننده تله فیلم "نقطه سر خط" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تبیین افق‌های روشن زندگی در جامعه، نشاط اجتماعی، اعتماد به نفس، تلاش در جهت اشتغال، ایجاد و تقویت خودباوری فردی و اجتماعی، افزایش رضایتمندی و امید به زندگی از طریق نمایش هنرمندانه بر اساس داستان از نکاتی است که در این تله فیلم به آن توجه شده است.

وی با بیان آنکه نویسندگی و پیش تولید تله فیلم "نقطه سر خط" از ابتدای سال 90 شروع شده است ابراز داشت: تصویربرداری این تله فیلم توسط گروه اجتماعی سیمای مرکز گیلان در آبان ماه آغاز و تا پایان آذر ماه تصویربرداری آن به اتمام رسید.

این تهیه‌کننده افزود: کار آهنگسازی این پروژه نیز در دی ماه به پایان رسید و هم اکنون این فیلم تلویزیونی آماده پخش است. میرزایی ویژگی‌های این تله فیلم را استفاده از لوکیشن‌های متنوع از مناطق کوهستانی بسیار زیبای شهرهای شرق و غرب گیلان مانند رحیم‌آباد، تالش، فومن و... عنوان کرد و بیان داشت: در تله فیلم "نقطه سرخط" از هنرمندان و بازیگران بومی استفاده شده است.

وی ادامه داد: این تله فیلم نگاهی دارد به زندگی سالمندان در آسایشگاه و همچنین ایجاد نشاط و میل به زندگی ساکنین در آسایشگاه را به تصویر می‌کشد و می‌خواهد مطرح کند که آسایشگاه نه تنها پایان زندگی نیست، بلکه می‌توان در آن با پشتکار و تلاش و با امید و نشاط به زندگی و کار ادامه داد.

این تهیه‌کننده در خصوص داستان این تله فیلم گفت: پیرمردی به نام مراد بر اثر سکته قلبی با رضایت خود به آسایشگاه می‌رود وبه دختر خود وکالت می‌دهد که دنبال سند خانه وملک برود، پس از آن مراد به خواهرش فشار می‌آورد و وکالت را از خواهرش می‌گیرد و تمام املاک پدرش را می‌فروشد و در یک سرمایه گزاری تمام ثروت را از دست می‌دهد.

در این تله فیلم بازیگرانی همچون محمدرضا فتحی، محمدعلی حقانی‌فر، تیما کریمی، نسرین بابایی، فاطمه علی‌پرست، رضا دادرس، مهدی یوسفی‌زاده، فاطمه اخلاقی، محمد حاجتی، طاهره موحدی، مریم جهانی، کریم فخاری، وحید محبوب بشری، کریم سیدان به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این تله فیلم عبارتند از مدیرتولید: اسماعیل حاجتی، نویسنده: کوروش اسماعیلی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا اسد بکی، تدوین: مصطفی نبوی، آهنگساز: پدرام ایمانی، تصویربردار: امیر نوربخش، طراح صحنه و لباس: سینا فیض، صدابردار: حمیدرضا سلیمان زاده، گریم: مهدی صیاد، فروغ عموزاده و منشی صحنه: نازنین ره.