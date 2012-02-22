به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به تحلیل، بررسی و تبیین اجمالی عناوین سال­های پیشین از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی پرداخته و روشن می‌کند که رهبر انقلاب با نگاه به قرآن و شرایط روز جامعه این نام‌ها را انتخاب می‌کنند.

چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در آستانه سال نو شمسی و براساس دغدغه­های موجود در نظام و نیازهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، نامی را برای سال جدید شمسی برمی­گزینند.

نامگذاری سال­های مختلف از اول فروردین 1387 با شکل امروزی در حالی آغاز شد که رهبر انقلاب پیشتر نیز در پیام­های نوروزی خود چارچوب اصلی نیازهای کشور را تشریح می­کردند، به گونه­ای که ایشان در سال 1373 محوریت پیام نوروزی خود را بر وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی و پرهیز از ریخت و پاش بنا نهادند.

این مساله در پیام نوروزی سال 1374 نیز مورد تاکید قرار گرفت. رهبر انقلاب در سال 1375 بر ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور تاکید کردند و در سال 1376 توجه به معنویات و فضایل اخلاقی را مورد اشاره قرار دادند. همچنین ایشان در سال 1377 بر «پرهیز از اسراف، رعایت صرفه جویی، قناعت و نیز پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» تاکید کردند.

در بخش اول که به سال 1378 با نام سال «امام خمینی (ره)» مربوط است با اخلاق در خانواده، ویژگی­های شخصی امام، ویژگی­های عبادی و معنوی امام آشنا می­شویم.

سال 1379، سال «امام علی (ع)» است و با حکومت، راهکارهای تربیتی فرزندان در سیره حضرت علی (ع)، آداب معاشرت از منظر حضرت علی (ع)، مدیریت روابط اجتماعی دیدگاه امام علی (ع) و الگوهای عملی برای رفتار مدیران آشنا می‌شویم.

سال 1380 سال «اقتدار ملی و اشتغال آفرینی» است و با عوامل تحقق اقتدار ملی، عوامل عدم تحقق اقتدار ملی، اشغال آفرینی، ارزش آفرینی، ارزش اشتغال، هدف اشتغال زایی، راه­های اشتغال زایی، لوازم اشتغال‌زایی و عوامل اشتغال‌زایی روبه رو می‌شویم.

سال 1381 سال «عزت و افتخار حسینی» است که فصل چهارم را به خود اختصاص داده است و در آن درباره ویژگی­های فضای جامعه آن روز امام حسین (ع)، هدف قیام امام حسین، ویژگی­های عزتمندی قیام امام حسین (ع) و قاعده نفی سبیل؛ ترجمه عزتمندی مسلمانان، صحبت می‌شود.

سال 1382 سال «نهضت خدمت‌رسانی» نام گرفته که در این نامگذاری درباره اهمیت خدمت گذاری، ویژگی­های خدمت‌رسانی اسلامی، موانع خدمت رسانی و ویژگی­ها و مصادیق خدمت‌رسانی می­خوانیم.

سال 1383 سال «پاسخگویی سه قوه به ملت ایران» عنوان گرفته که در این بخش با معنای پاسخگویی، مناسب ترین زمان پاسخگویی، پاسخگویی به چه کسی؟ فایده پاسخگویی مسئولان، پیشگامی در پاسخگویی، توصیه بر پاسخگو بودن دولت، پاسخ در پیشگاه الهی، توجه به حسابرسی پروردگار، پاسخگویی راه شناخت قوت و ضعف­ها، نقد و پاسخ دهی، رمز تداوم انقلاب و اصلاحات، ملاک ارزیابی پاسخ­های مسولان و مردم تصمیم گیران اصلی درباره پاسخگویی آشنا می­ شویم.

سال 1385 سال «پیامبر اعظم (ص)» و در آن با اسوه جهانیان، مدیریت در سیره نبوی، وصیت­های پیامبر (ص) به امیرالمومنین (ع) رو به رو می‌شویم.

سال 1386 سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» است و در فصل مربوطه مطالبی همچون جایگاه وحدت و تفرقه در اسلام، اتحاد رمز پیروزی امت اسلام، برادری مومنان در سایه وحدت عقیده و عوامل شکل گیری در اتحاد بین مسلمین ا می‌خوانیم.

سال 1387 سال «نوآوری و شکوفایی» است و الزامات تحقق نوآوری، موانع نوآوری، نوآوری در قرآن، نوآوری از دیدگاه امام خمینی (ره)، جمهوری اسلامی ایران حاصل نوآوری اندیشه امام خمینی (ره) و حوزه­های نوآوری از دیدگاه مقام معظم رهبری از جمله مطالب این بخش به شمار می­رود.

سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف» است که در مطالب این بخش به معنای الگوی مصرف، ضرورت توجه به اصلاح الگوی مصرف، جایگاه اعتدال و اسراف در قرآن و مصادیق افراط و تفریط در قرآن کریم، پرداخته شده است.

سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف» نام دارد که در آن درباره همت و کار در قرآن، کار، سیره انبیا و اولیای الهی، نگاه تکلیف‌مدارانه به کار و تلاش در اسلام و مذمت بی‌کاری، آداب کار و عمل و وجدان کاری صحبت می‌شود.

همت و کار در قرآن، کار، سیره انبیا و اولیای الهی، نگاه تکلیف مدارانه به کار و تلاش در اسلام و مذمت بیکاری، آداب کار و عمل و وجدان کاری از مطالب بخش «سال 1389، سال همت مضاعف و کار مضاعف» به شمار می­رود.

سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» نام دارد که علت نامگذاری سال جهاد اقتصادی، بسط عدالت اقتصادب و توسعه آن، مقابله با فشارها و تهدیدات اقتصادی دشمنان، استحکام نظام در الگوسازی، مفهوم و بایسته­های جهاد اقتصادی، جهاد اقتصادی از منظر قرآن، وظایف حکومت اسلامی در پیشبرد اهداف اقتصادی و وظایف امت اسلامی در پیشبرد اهداف اقتصادی را مطالعه می­کنیم.

در مورد نامگذاری سال­ها به اعتقاد برخی کارشناسان می­توان این مساله را از دو جهت نمادین و برنامه­ای مورد توجه قرار داد، اگر به جنبه نمادین آن توجه کنیم، نامگذاری یعنی توجه دادن مردم به عنصر مهمی که مورد غفلت قرار گرفته یا عنصر مهمی که در طول سال باید مورد توجه قرار بگیرد. یک جهت نامگذاری برنامه­ای است به این معنا که می­ خواهیم یک بخشی از یک برنامه بزرگتر را در یک سال مشخص عملیاتی کنیم.

«تحلیلی قرآنی بر نام­گذاری­های سالانه رهبر معظم انقلاب» با شمارگان 3000 نسخه از سوی انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، منتشر شده است.