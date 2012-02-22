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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

کنفرانس حمایت از قدس 26 فوریه در قطر برگزار می شود

کنفرانس حمایت از قدس 26 فوریه در قطر برگزار می شود

رسانه های خارجی از برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از قدس در قطر در تاریخ 26 فوریه (7 اسفند) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، دوحه پایتخت قطر روزهای 26 و 27 ماه جاری میلادی (7 و 8 اسفند) میزبان کنفرانس بین المللی حمایت از قدس خواهد بود.

برگزاری این کنفرانس تصمیمی بود که در شورای عالی اتحادیه عرب در شهر سرت لیبی در مارس 2010 اتخاذ شد. در این کنفرانس 350 تن از شخصیت های کشورهای عربی، اسلامی و جهان مشارکت خواهند داشت.

"قدس و حقوق بین الملل"، "قدس و تاریخ"، "قدس و شهرک سازی و تجاوزات اسرائیل"، "قدس و سازمان های مدنی" از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود.

کد مطلب 1540655

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