به گزارش خبرنگار مهر، براساس ضوابط صدور مجوز و نظارت بر پایگاههای اینترنتی و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال موظف شد ظرف حداکثر 3 ماه کارگروه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال را تشکیل داده و جلسات آن را به صورت هر دو هفته یکبار برگزار کند.

تعیین دستورالعملها و کاربرگهای مربوط به درخواست صدور مجوز، پیشنهاد فهرست فعالیتهای فرهنگی دیجیتال به سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی و تصویب دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات ویژه نمایندگان مدیران پایگاههای اینترنتی و سایر رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال برای عضویت در کارگروه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله مهمترین وظایف کارگروه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال خواهد بود.

در این راستا رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و معاونان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این مرکز و نیز دو نفر از مدیران پایگاه های اینترنتی و سایر رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال و دو نفر از صاحبنظران خبره در حوزه رسانه های دیجیتال ترکیب اعضای این کارگروه را تشکیل می دهند.

مدت عضویت اعضا در این کارگروه دو سال تعیین شده و پیش از برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان مدیران پایگاههای اینترنتی و فعالیتهای فرهنگی در کارگروه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال دو نفر از مدیران مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتخاب رئیس مرکز برای برگزاری جلسات کارگروه تعیین خواهند شد.