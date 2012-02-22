به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قیل و قال‌های سیاسی با فضای عمومی کشور متفاوت است، اظهار داشت: برخی از حرف‌ها و ادبیاتی که به کار برده می‌شود، مشاجرات بلاوجه بوده و با مسائل واقعی مردم و کشور فاصله دارد.

وی ضرورت توجه به شرایط کنونی کشور در بعد داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایط کنونی و طی سال‌های اخیر فشارها نسبت به کشور افزایش یافته است و البته ایران نیز در بعد مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلقی غربی‌ها این است که در انقلاب‌های منطقه ایران نقش تاثیر گذاری داشته است، گفت: البته این تلقی خلاف واقع نیست و صاحب‌نظران منطقه نیز منشا اصلی این انقلاب‌ها را ایران اسلامی می‌دانند و به همین دلیل دشمنان فشارهایشان علیه ایران را تشدید کرده‌اند.

لاریجانی در ادامه با اشاره به برداشت‌های نادرست غربی‌ها نسبت به شرایط منطقه، به وضعیت کشور عراق اشاره کرد و گفت: غربی‌ها در ابتدای اشغال عراق هنوز تلقی درستی از مقام مرجعیت و تاثیر و نفوذ آن در میان مردم نداشتند ولی به مرور زمان به این درک رسیدند.

وی با اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی عراق آیت‌الله سیستانی نقش آفرینی کردند، افزود: غربی‌ها در این کشور گام به گام عقب‌نشینی کردند و متوجه شدند که ظرفیت مهمی به نام مرجعیت دینی در بین شیعیان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به هر حال در خلال این سال‌ها به ویژه بعد از 11 سپتامبر غربی‌ها فهمی پیدا کرده و دریافتند که شرایط تغییر کرده است.

وی با اشاره به علت قدرتمند بودن ایران اسلامی تاکید کرد: ایران کشوری بزرگ است که دارای جمعیت زیادی بوده و از نظر علم و دانش گام‌های بلندی برداشته است و غربی‌ها در محاسبات خود می‌دانند که کشوری که دارای نیروی انسانی قدرتمند و با اراده و منسجم است، مهار آن مشکل است و در سیاست‌های خود به دنبال این هستند که به این کشور فشار بیاورند.

لاریجانی با اشاره به اینکه از نظر منطقه‌ای شرایط متفاوتی نسبت به گذشته داریم و یک سال گذشته وضع ما با امروز متفاوت بود، اضافه کرد: تغییر و تحولات در منطقه و دشمنی‌های برخی کشورهای منطقه از جمله عوامل این تغییر وضع بوده است.

وی تاکید کرد: غربی‌ها تصور می‌کردند که می‌توانند مساله اسراییل را حل کرده ولی نتیجه عکس گرفتند و از حرف‌های آنها مشخص است که نگران هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اخیر خود به سوییس برای شرکت در اجلاس بین‌المجالس کشورهای جهان یادآور شد: برخی از رهبران اروپایی می‌گفتند که یکی از مشکلات این است که اسراییل در دنیای امروز در حالت انزوا است و این نکته‌ای درست است.

وی با اشاره به مشکلات منطقه گفت: برخی کشورهای منطقه که از نظر فکری بنیه‌ای ندارند از سوی غربی‌ها وسط میدان فرستاده شده و جریان سنی و شیعه را مطرح کردند.

لاریجانی با اشاره به اینکه موضع اروپا نیز به دلیل تلاش‌های آمریکا نسبت به ایران تفاوت کرده است، بیان داشت: می‌خواهند لابی جدیدی علیه ایران شکل پیدا کند که باید به این مساله نیز دقت لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در صحنه بین‌المللی و منطقه همگرایی در مخالفت با ایران در حال شکل‌گیری است، افزود: استراتژی آنها اعمال فشارهای اقتصادی بوده و می‌خواهند پرونده‌هایی نظیر حقوق بشر را برجسته‌سازی کنند و البته نمی توانند توفیقی داشته باشند و البته تصمیم‌گیری‌ها ما نیز در این زمینه موثر است.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه غربی‌ها می‌خواهند در بعد فرهنگی مجموعه‌ای از اقدامات را نسبت به ایران سامان بدهند، خاطرنشان کرد: غربی‌ها اولویت را بی‌اعتقادی دینی و سیاسی مدنظر قرار داده‌اند و البته برنامه‌های آنها عیان است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هجمه‌های غربی‌ها نسبت به ولایت فقیه تاکید کرد: غربی‌ها به درستی دریافته‌اند که آنچه در درون کشور عامل اصلی همگرایی ملت و همچنین جریانات سیاسی است و توانسته است مانع زیاده‌خواهی‌های غرب در سه دهه گذشته شود، رهبری نظام است و به همین دلیل جایگاه ولایت فقیه را هدف قرار داده‌اند و باید گفت آنها واگرایی سیاسی دینی را با هم دنبال می‌کنند.

لاریجانی با اشاره به ضرورت توجه به نقاط قوت داخلی به ویژه ظرفیت حوزه‌های علمیه گفت: تنها راهکاری که می‌تواند این توطئه‌ها را پس بزند فرهنگ دینی است، هر شهری که مدرسه علمیه قوی داشت فرهنگ آن شهر تحت تاثیر آن بود.

وی با بیان اینکه باید در شرایط کنونی بنیان‌های دینی را تقویت کنیم،‌ اظهار داشت: در مجلس سهم بودجه برای گسترش مدارس علمیه در شهرها و استان‌ها را افزایش دادیم و 300 میلیارد تومان در این زمینه در نظر گرفته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:‌ البته در اخذ بودجه، سیستم چانه‌زنی در کشور وجود دارد که برخی اوقات موجب می‌شود که تخصیص کامل انجام نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه غربی‌ها به دنبال ایجاد رخنه‌های سیاسی بوده و تعجب این است که عده‌ای در تله می‌افتند، بیان داشت: معلوم نیست چرا برخی نیروهای سیاسی در کشور بدون تعمق کار کرده و در شطرنج دشمن بازی می‌کنند.

لاریجانی تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی در چارچوب نظام و تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای باید داخل کشور را همگرا کرده و نباید فضا را به گونه‌ای پر کرد که تخریب صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: عقل حکم می‌کند در شرایطی که دشمن خارجی فشار را تشدید کرده است، در داخل کشور همگرایی را تقویت کنیم.

نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه از نظر اقتصادی اقدامات خوبی در کشور انجام شده است، اظهار داشت: به طور مثال در بخش مسکن اقدام خوبی در مسکن مهر صورت گرفت و موجب شده زمین از بورس خارج شد و قیمت خانه کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر توجه به نقاط محروم بیشتر شده و شکاف طبقاتی از نظر ضریب جینی کمتر می‌شود، اضافه کرد: البته ضعف‌هایی هم مثل نوسانات قیمت و گرانی وجود دارد که قابل علاج و پیش‌بینی است، اگر نظام علمی عاقلانه این شرایط را مدیریت کند، می‌توان مشکلات را حل کرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه در برخی بخش‌ها با ضعف‌های مدیریتی مواجه هستیم، افزود: در اشتغال باید استراتژی دولت به سمت تولید داخل و نه واردات باشد و این مساله مورد تاکید رهبری است، وقت این است که بر روی داخل تمرکز داشته باشیم و از ظرفیت بازار کشورهای همسایه نظیر عراق استفاده لازم را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در بعد سیاسی نیز باید به جای مناقشات کم خاصیت داخلی که از سوءفهم بر می‌خیزد روی محورهای اصلی انقلاب و فکر انقلابی بر مبنای تفکر رهبری همگرایی به وجود‌آورده تا دشمن احساس نکند ما در داخل با مشکل مواجه هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از نظر فرهنگی نسبت به توسعه فکر دینی در کشور توجه داشته باشیم، تاکید کرد: فکر دینی انسان‌ها را صیانت می‌کند و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه در فضایی صمیمی نقطه نظرات و مطالب مطرح شده از سوی اساتید سطوح عالی حوزه را شنید و در پاسخ به وضعیت مسکن و استقرار پروژه‌های مسکن مهر طلاب در پردیسان قم گفت: به وزیر مسکن هم گفتم که مناسب است به جای این اقدام بافت‌های فرسوده را احیا کرد و باید منابعی تامین شود که زمین مورد نیاز در بافت فرسوده خریداری شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه در بودجه سال 90 نسبت به این مساله توجه شده است، خاطرنشان کرد: در سال 91 باید بودجه بیشتری به این امر اختصاص دهیم.

وی اجرایی شدن طرح حرم تا حرم را از جمله پیشرفت‌های قابل توجه در قم عنوان کرد و بیان داشت: مشکل فرودگاه قم نیز پس از دو سال پیگیری حل شد و مجوز لازم صادر شده و این پروژه روند خوبی دارد.

نماینده مردم قم در خانه ملت با اشاره به حل مشکل آب قم تاکید کرد: حل مشکل آب قم جز با کمک رهبری میسر نبود. .

لاریجانی افزود: 230 میلیون یورو به این طرح اختصاص داده شد این اعتبار منجر به حل مشکلات این پروژه شد.

وی در خصوص کمک به حوزه‌های علمیه تاکید کرد: برای کمک به حوزه آقایان مراجع ملاحظه ای دارند که حوزه‌ها نباید دولتی شده و نباید حوزه‌ها به پول دولت متکی شوند و ما نیز این نقطه نظر را مد قرار داده و در بودجه مجلس اعتباری که برای حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده است مربوط به بودجه جاری نیست و باید صرف هزینه‌های عمرانی و توسعه شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه این مساله به نفع حوزه علمیه است، اظهار داشت: البته در جذب همین بودجه تخصیص یافته نیز فعالیت لازم صورت نمی‌گیرد و تلاش‌ها باید افزایش یابد.

وی با اشاره به فعالیت 300 مرکز پژوهشی در قم گفت: بودجه‌های متمرکزی در این زمینه تخصیص داده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخاباتی باشکوه خاطرنشان کرد: باید نمود انتخابات برای ما مهم باشد و نخبگان جامعه توجه داشته باشند که اگر در انتخابات حضور جدی نداشته باشیم حریف را به فشار بیشتر تحریک می‌کنیم و این تحریک به ضرر کشور است.

وی با بیان اینکه انتخابات مربوط به مصلحت کل امت است، اضافه کرد: اصل حضور اهمیت زیادی دارد و علما می‌توانند در هدایت مردم نقش مهمی داشته باشند.

