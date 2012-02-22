محمد احمدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به هماره یک پشت صحنه 20 دقیقه‌ای به تازگی توسط موسسه رسانه‌های تصویری وارد بازار شده‌است. البته همان نسخه‌ای وارد شبکه شده که پیش از این به اکران عمومی در آمده بود.

"شاعر زباله‌ها" داستان رفتگری است که هنگام جمع آوری زباله به راز یک زن تنها پی می‌برد و دنبال راهی است که از زن حمایت کند. لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری بازیگران اصلی فیلم هستند.

از عوامل تولید "شاعر زباله‌ها" می‌توان به محمد آلادپوش: مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری: چهره پرداز و محمدرضا درویشی: آهنگساز اشاره کرد. این فیلم در جشنواره‌های خارجی جوایزی را دریافت کرده‌است.

محمد احمدی کارگردانی فیلم "حقیقت گمشده" و تهیه‌کنندگی فیلم‌های"حریم" و "لطفا مزاحم نشوید" را در کارنامه دارد.