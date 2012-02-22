انتخابات نماد اتحاد و انسجام قومیت ها در نظام جمهوری اسلامی است

اردشیر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خود مصداق بارزمردم سالاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ومشارکت دادن مردم هم در تصمیم سازی ها وهم در تصمیم گیریها و تحقق اراده و رای ملت است.



فرماندار گیلانغرب افزود: حضور آگاهانه مردم در پای صندوق های رای نشانه اعتماد آنها به مسئولین نظام و اراده و میل به دخالت در سرنوشت خود و کشور است.



رستمی تاکید کرد: انتخابات درنظام جمهوری اسلامی نماد اقتدار و ثبات وعدالت خواهی ما است.



وی با اشاره به اینکه انتخابات هویت یک ملت را حفظ می کند، تصریح کرد: حضور گسترده مردم درصحنه ها موجب حفظ نظام شده و انتخابات یکی از مولفه های این حضور است.



فرماندار گیلانغرب گفت: مجلس قوی یعنی انتخاب نماینده قوی و مجلس سالم یعنی انتخاب نماینده سالم و انتخاب فرد اصلح که در روز12 اسفند به تمام دشمنان نشان داده خواهد شد.



وی تصریح کرد: 80 شعبه ثبت نام و اخذ رای به منظور برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان گیلانغرب در نظر گرفته شده است.



رستمی افزود: 26 شعبه به صورت ثابت شهری و روستایی و 54 شعبه نیز به صورت سیار در سطح 202 روستای 6 دهستان تابعه در بخش های گواورو مرکزی ایجاد شده است.



فرماندار گیلانغرب درپایان تاکید کرد: تمهیدات لازم به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در شهرستان گیلانغرب اتخاذ شده است.