اسامی 12 نامزد قطعی مجلس نهم در حوزه انتخابیه بجنورد اعلام شد

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور از تعداد 24 نفر ثبت نام شده در این دوره 6 نفر انصراف، 5 نفر رد صلاحیت شده و 12 نفر نیز صلاحیت آنان به صورت قطعی تایید شده است.

وی اسامی تایید صلاحیت شدگان در حوزه انتخابیه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه را به این شرح اعلام کرد: موسی الرضا ثروتی، قاسم جعفری، رضا وحدانی، سید احیا سیدی، شرف علی نیا، احمد رضا وفایی، مرتضی صادقی، مهدی طالب پور، احمد گریانلو، علی اکبری، علی رضایی و علی اکبرهاتفی

وی یاد آور شد: همچنین تا پایان وقت اداری روز جاری مشخصات 405 شعبه اخذ رای در این حوزه انتخابیه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مردم شهرستان خواهد رسید.

در این حوزه انتخابیه ، صلاحیت یک نفر از نامزدهای تایید شده قبلی، از سوی شورای نگهبان رد شده است.

حوزه انتخابیه بجنورد، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم، 2 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

