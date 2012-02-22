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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

اعلام اسامی 547 نامزد انتخابات درتهران/ ردصلاحیت صدر و علوی قطعی شد

اعلام اسامی 547 نامزد انتخابات درتهران/ ردصلاحیت صدر و علوی قطعی شد

اسامی 547 نفر از نامزدهای نهایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر توسط فرمانداری تهران اعلام شد که 17 درصد آنان را نامزدهای زن تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نامزدهای انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر دقایقی پیش توسط پایگاه اینترنتی فرمانداری تهران به نشانی tehran.gov.ir منتشر شد.

نگاه اجمالی به فهرست اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نشان می دهد 92 نفر از نامزدها زن و 455 نفر مرد هستند.

بر طبق این گزارش، اسامی کاندیداهای سرشناسی نظیر سید شهاب الدین صدر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید محمود علوی نماینده تهران در مجلس خبرگان در میان تایید صلاحیت شدگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مشاهده نمی شود. صدر به عنوان سرلیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی و علوی به عنوان سرلیست جبهه ایستادگی مطرح بود.

بر اساس اعلام محسن نایبی، فرماندار تهران تبلیغات انتخاباتی از پنج شنبه 4 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 8 صبح پنج شنبه 11 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1540678

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