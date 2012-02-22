اعلام اسامی 547 نامزد انتخابات درتهران/ ردصلاحیت صدر و علوی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نامزدهای انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر دقایقی پیش توسط پایگاه اینترنتی فرمانداری تهران به نشانی tehran.gov.ir منتشر شد.

نگاه اجمالی به فهرست اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نشان می دهد 92 نفر از نامزدها زن و 455 نفر مرد هستند.

بر طبق این گزارش، اسامی کاندیداهای سرشناسی نظیر سید شهاب الدین صدر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید محمود علوی نماینده تهران در مجلس خبرگان در میان تایید صلاحیت شدگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مشاهده نمی شود. صدر به عنوان سرلیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی و علوی به عنوان سرلیست جبهه ایستادگی مطرح بود.

بر اساس اعلام محسن نایبی، فرماندار تهران تبلیغات انتخاباتی از پنج شنبه 4 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 8 صبح پنج شنبه 11 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.