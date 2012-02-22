حمایت برخی مدیران ارشد از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، موسی سوری امروز در همایش ملی توسعه پایدار یکپارچه و دانایی محور با بیان اینکه مطالعات اخیر یک مشاور خارجی نشان می دهد که مهمترین دلیل تاخیر در اجرای پروژه های نفت و گاز کشور فقدان اعمال مدیریت یکپارچه در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا است، گفت: بر اساس گزارش این مشاور بین المللی طراحی یک مدل بومی برای مدیریت یکپارچه به منظور توسعه پارس جنوبی در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه اخیرا آمریکا مکاتباتی با چندین شرکت اروپایی برای عدم تحویل برخی کالاها و تجهیزات استراتژیک فازهای پارس جنوبی انجام داده است، تصریح کرد: بر این اساس، آمریکا رسما خواستار عدم ارسال کالاهای استراتژیک پارس جنوبی توسط شرکتهای اروپایی به منطقه عسلویه شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر حجم ذخایر گاز طبیعی قابل برداشت ایران در پارس جنوبی حدود 14.2 میلیارد متر مکعب برآورد می شود، اظهار داشت: دراین میدان مشترک 19 میلیون بشکه ذخیره میعانات گازی و حدود 7.5 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میدان پارس جنوبی بزرگترین ذخایر گاز هلیم جهان را در اختیار دارد، بیان کرد: پس از پارس جنوبی ایران کشورهای روسیه و آمریکا به ترتیب بزرگترین دارندگان ذخایر گاز هلیم جهان هستند.

سوری همچنین با اعلام اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه تمامی فارهای پارس جنوبی در مدار تولید گاز قرار خواهند گرفت، اظهارداشت: در حال حاضر ارزش اقتصادی توسعه یک فاز پارس جنوبی سالانه حدود 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون عملیات ساخت و راه اندازی همزمان 18 فاز استاندارد پارس جنوبی در حال انجام است، تاکید کرد: با بهره برداری از این 18 فاز جدید گازی در مجموع حدود 18 درصد به درآمدهای ناخالص ملی کشور افزوده می شود.

این عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی - انرژی پارس با بیان اینکه ایران در 102 سال گذشته در مجموع حدود 3500 میلیارد دلار نفت تولید و صادرات کرده است، گفت: با مطالعات انجام گرفته اگر تمامی فازهای پارس جنوبی توسعه یابند در مجموع حدود 4 هزار و 400 میلیارد دلار درآمد معادل با 120 سال از درآمدهای کل صادرات نفتی کشور سود و منفعت اقتصادی حاصل می شود.

آغاز تولید نفت از میدان مشترک با قطر تا سال 91

به گزارش مهر، سوری در ادامه با اشاره به برگزاری مناقصات و آغاز عملیات اجرایی بخش مشترک لایه نفتی پارس جنوبی تصریح کرد: به زودی حفاری چاه های توصیفی و تولیدی این میدان مشترک نفتی ایران در خلیج فارس آغاز می شود.

این مقام مسئول از آغاز تولید نفت از بخش غیر مشترک لایه نفتی پارس جنوبی تا سال آینده خبر داد و افزود در مجموع در سند چشم انداز توسعه عسلویه تولید یک میلیارد متر مکعب گاز و حدود یک میلیون بشکه نفت خام از میادین مشترک و غیر مشترک هدفگذاری شده است.

وی در ادامه از آغاز مطالعات برداشت هلیم میدان پارس جنوبی با مشارکت یک شرکت خارجی خبر داد و یادآور شد: به زودی با اخذ مصوبه شرکت ملی نفت ایران برداشت هلیم پارس جنوبی آغاز می شود.

رکورد تولید گاز در پارس جنوبی شکسته شد

سوری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 11میلیارد دلار برای توسعه فازهای پارس جنوبی منابع مالی و اعتباری جذب شده است، گفت: این در حالی است که برای سال جاری جذب حدود 21 میلیارد دلار منابع مالی هدف‌گذاری شده بود.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین یکی از چالش های توسعه پارس جنوبی را حمایت برخی از مدیران ارشد کشور از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی عنوان کرد و ادامه داد: به برخی از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی اولتیماتوم هایی داده شده است که در صورت عدم برآورد کردن انتظارات شرکت ملی نفت ابتدا با کاهش حجم کار و سپس اخراج از پروژه های پارس جنوبی روبرو خواهند شد.

وی با اشاره به شکسته شدن رکورد تولید گاز در میدان پارس جنوبی، اعلام کرد از ابتدای سال جاری به طور متوسط روزانه 280 میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی برداشت شده که اخیرا با اجرای چند طرح جدید ظرفیت تولید از این میدان مشترک گازی به 290 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول با رد برداشت چندین برابری قطر از گاز پارس جنوبی، تاکید کرد: در شرایط فعلی قطر حداکثر کمتر از 2 برابر ایران از پارس جنوبی برداشت می کند که با اجرای پروژه های جدید تا پایان برنامه پنجم برداشت ایران و قطر از گاز این میدان، برابر خواهد شد.