به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین انصاری، غلامرضا شرفی و جواد سعدون زاده به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه آبادان انتخاب شدند.

در حوزه انتخابیه اهواز نیز ناصر سودانی، شبیب جویجری، سید شکرخدا موسوی و جعفر فلسفی نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد خواهند بود. البته شهرستان اهواز سه نماینده دارد.

در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک سید هادی طباطبایی؛ در حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان حبیب آغاجری، در حوزه انتخابیه خرمشهر سید عدنان عدنانی و در حوزه انتخابیه دشت آزادگان قاسم ساعدی نیز نمایندگان جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند بود.



اقبال محمدی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر، سید راضی نوری در حوزه شوش و سهراب گیلانی در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند نیز دیگر نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در استان خوزستان هستند.