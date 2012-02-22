گیتی پسند - منصوری قرچک؛ فینال لیگ در اصفهان/ نصف جهان علیه قرچک!

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک این بازی حساس‌ترین دیدار هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال و یا حتی فصل جاری این مسابقات است، دیداری که اگر منصوری در آن برنده شود می‌تواند در فاصله دو هفته مانده به پایان این مسابقات خود را برای دستیابی به دومین قهرمانی پی در پی آماده کند.

در بازی عصر پنجشنبه بدون شک سه نتیجه رقم خواهد خورد؛ اگر تیم شهید منصوری در مصاف با میهمان اصفهانی خود با پیروزی از زمین خارج شود، فاصله امتیازی خود با گیتی پسند را به 6 امتیاز می‌رساند و عملا قهرمان دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتسال خواهد بود. در عین حال اگر تیم گیتی پسند موفق به شکست تیم شهید منصوری قرچک شود، اختلاف امتیاز خود با تیم صدرنشین را از بین برده و به حکم تفاضل گل بر سکوی دوم جدول خواهد ایستاد. گیتی پسند در این بازی اگر با اختلاف بیش از پنج گل برنده شود، به صدر جدول صعود خواهد کرد.

اما اگر بازی گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک با نتیجه تساوی به اتمام برسد، منصوری همچنان صدرنشین خواهد ماند و گیتی پسند در کمین سکوی نخست جدول. آن وقت تیم اصفهانی به امید لغزشی دیگر از تیم شهید منصوری در دیدارهای دو هفته پایانی و امیدوار به تیم‌های صبای قم و فولاد ماهان اصفهان می‌ماند.

قرعه تیم شهید منصوری به مراتب دشوارتر از تیم گیتی پسند اصفهان است. این تیم در هفته‌های بیست و پنجم و بیست و ششم لیگ برتر به ترتیب به مصاف تیم‌های صبای قم (میزبان) و فولادماهان (میهمان) می‌رود و این درحالی است که تیم گیتی پسند در دو هفته پایانی لیگ برتر فوتسال به دیدار فرش آرای مشهد (میهمان) و پرسپولیس (میزبان) خواهد رفت.

با این شرایط تیم شهید منصوری اگر به دنبال قهرمانی است باید در دیدار با گیتی پسند اصفهان دست پر از زمین خارج شود و کار را به اگر و اما نسپارد، چرا که اگر به غیر از این فکر کند، تیم پرستاره گیتی پسند را در پایان لیگ بالاتر از خود خواهد دید.

در هفته‌ای که تیم‌های شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان برای قهرمانی باهم می‌جنگند، تیم پرستاره فولادماهان اصفهان در خانه از صبای قم پذیرایی خواهد کرد. برای تیمی که با داعیه قهرمانی در لیگ برتر فوتسال وارد شد، اینکه در فاصله سه هفته مانده به پایان این مسابقات شانسی برای قهرمانی ندارد، نمی‌تواند اتفاق جالبی باشد و یک نمره منفی در کارنامه تیمی است که تا دو فصل پیش قهرمان بلامنازع فوتسال ایران بود.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 4/12/90

* گیتی پسند اصفهان - شهیدمنصوری قرچک، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان

داوران: علیرضا سهرابی، عبدالحمید باقری، آرمان قنبرزاده و امیرحسین ملکی

ناظر: عبدالکریم سیستانی

* فولادماهان اصفهان - صبای قم، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان

داوران: علی پورافشار، یحیی حسینی تالاری، قباد فتح الهی و حسن عرفانی

ناظر: صدرالدین موسوی

* گسترش فولاد تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهیدپورشریفی تبریز

داوران: حسین شاهمرادی، محسن زواره‌ای، علیرضا رمضانی و اسماعیل لاکانی

ناظر: نعمت کریمی

* راه ساری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن شهید رسول حسینی ساری

داوران: وحید عرض پیما، علیرضا عبدالغنی، قاسمعلی شهسوار و امیربهنام حسین نقوی

ناظر: هرمز شفق

* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

داوران: سعید عباسی، کورش هاشمی، هادی قاسمی‌پور و جواد آماره

ناظر: عبدالواحد بیت سیاح

* دبیری تبریز - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

داوران: محمد غفاری نژاد، حمیدرضا طیب طاهری، کمال بایزیدی و مهدی مرشدی

ناظر: هادی رحیم آبادی

* شرکت ملی حفاری ایران - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز

داوران: عباس دهقانپور، حسین امیری، محمدرضا صلواتی و بهروز سهامی

ناظر: بهمن غفاری

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال: