تصاویر ماهواره ای آلودگی جوی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ناسا در دانشگاههای ییل و کلمبیا با همکاری محققان چینی با استفاده از تصاویر ماهواره ای حضور تمرکز بالای ذرات آلاینده را در اتمسفر چند کلان شهر صنعتی نشان دادند.

نتایج ارزیابیهای اولیه این تصاویر که مشروح آن در سایت گاردین منتشر شده است نشان می دهد که متوسط تمرکز سالانه آلاینده های PM 2.5 در تمام چین بالاتر از دهه از قبل است.

PM 2.5 اصطلاحی است که برای ذرات با قطر 2.5 میکرون یا کمتر به کار می رود. این ذرات می توانند به ریه و بافت خون انسان نفوذ کند و منجر به آسم، بیماریهای قلبی عروقی و سرطان شوند.

این تصاویر، حضور لایه های وسیع ذرات آلاینده را در اتمسفر شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی چین به صورت مه های عجیبی به رنگهای قرمز و سیاه نشان می دهد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این گزارش نشان می دهد که در ماه ژانویه سطح ذرات با قطر 2.5 میکرون بسیار بالاتر از سطح استاندارد بوده است. پس از ساعاتی که از انتشار این اطلاعات می گذشت رسانه های چینی با حذف این خبر دیگر اشاره ای به آن نکردند.

این تصویر ماهواره مه را در آسمان شهرهای شانگهای و پکن نشان می دهد

6 ژانویه

در این عکس که 10 ژانویه گرفته شده است غبار و مه ناشی از آلودگی جوی فضایی از پکن را پوشانده است