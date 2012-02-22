برگزاری 2500 گفتمان دانشجویی در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده افزود: در ابتدای تأسیس دفتر، مخاطبان آن عام بوده‌اند، اعم از مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ولی در ادامه کار به این نتیجه رسیدیم که باید بر روی مخاطبان خاص تمرکز کنیم که در نهایت به دانشجویان و طلاب منتهی شد.

وی افزود: در باب موضوعات نیز اهدافی به صورت سالانه معین شده است که این البته به معنای یک خط مشی برای تمامی استانها نیست. در هر استانی بعضی آسیب‌ها مد نظر است . لذا ما در بحث موضوعات، پیشنهاداتی ارائه کردیم و دست دبیران گفتمان‌های دینی را در انتخاب موضوع گفتمان‌ها آزاد گذاشتیم.

علیزاده تصریح کرد: برخی موضوعات مورد استقبال بیشتری قرار گرفته‌اند که از آن جمله بحث خانواده و ازدواج ، حجاب و عفاف، عرفانهای انحرافی و شبهات اعتقادی است که از موارد مبتلا به جوانان است . البته این موضوعات در هر استان به فراخور نیازهای آن استان متفاوت است.

مدیر دفتر گفتمان و اندیشه جوان افزود: هدف اصلی دفتر گفتمان این است که اجازه بحث آزاد را در یک فضای سالم دینی به دانشجو و طلبه بدهد. نکته‌ای که به نظر می‌رسد مغفول واقع شده این است که لزوماً همه گفتمان‌ها منجر به پاسخ نمی‌شود. لازمه بعضی از گفتمان‌ها این است که سؤالات زیادی را در ذهن مخاطب ایجاد کند . متأسفانه بعضی دوستان گفتمان را با سخنرانی اشتباه می‌گیرند. گفتمانها باید حالت مباحثه‌ای و پرسش و پاسخ داشته باشد.



