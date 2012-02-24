وحید کمالی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج‌فارس در پاسخ به این سئوال که با توجه به زمان باقی‌ مانده عملکرد این مرکز چگونه بوده، به خبرنگار مهر گفت: صداوسیمای مرکز خلیج فارس در راستای پرداخت به این رویداد مهم با برنامه ریزی‌هایی که تاکنون انجام داده در حوزه های برنامه سازی بالغ بر 6600 دقیقه برنامه تولید و پخش کرده است.

وی در ادامه افزود: تولید ویژه برنامه‌های گام نهم در حوزه‌های صداوسیما و نیز پرداخت در برنامه‌های روتین پر مخاطب رادیویی و تلویزیونی مانند شوبندر، سرپناه، موج چهار، ساحل شنی، پسین هرمزگان، راه زندگی، صبح بخیر هرمزگان، موج جوانی و زیرسرگ بالاشهر از جمله اقدامات مرکز خلیج فارس تاکنون بوده و در فرصت باقی مانده هم پرداختن به موضوع چه در برنامه‌های روتین و چه در برنامه‌های ویژه افزایش می‌یابد به نحوی که هفته پایانی مانده به انتخابات بیشتر مدت زمان برنامه ها به این امر مهم اختصاص پیدا می‌کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج‌فارس در پاسخ به این سئوال که برنامه‌های تولیدی در این خصوص با چه هدفی تولید می‌شوند؟ گفت: برنامه‌هایی که تاکنون به موضوع انتخابات پرداختند با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی درخصوص جایگاه، اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی و هدایت افکار عمومی و نمایش اقتدار و کارآمدی نظام تلاش دارند با خلق حماسه‌ای دیگر خنثی کننده توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.

کمالی درباره اینکه آیا در ساختار و محتوا نوآوری و تغییرات هم داشتید، افزود: در حوزه‌های صدا و سیما تلاش کرده‌ایم تولید برنامه‌ها از قالب‌های کلیشه‌ای فاصله داشته باشد. لذا با بهره‌گیری از شرایط روز جامعه، بیان غیر مستقیم اقدامات صورت گرفته و توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشور سعی کرده‌ایم برنامه‌های متناسب برای اقشار مختلف جامعه استانی با ضرباهنگ مناسب تولید و پخش شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس درباره اینکه مشارکت مردم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته پیش بینی می‌شود میزان مشارکت در استان هرمزگان به طور میانگین بین 60 تا 65 درصد باشد و انتظار می‌رود در شهرستانها و مناطق روستایی با توجه به ترکیب فرهنگی و قومیتی میزان مشارکت بیشتر از مرکز استان باشد.

وی درباره اینکه در روز انتخابات چه برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اید؟ افزود: همانند دوره‌های گذشته تمام توان- نیرو و امکانات مرکز را برای پوشش و پخش مراسم انتخابات بسیج خواهیم کرد و به همین منظور هم در حوزه سیما و هم در حوزه صدا از زمان شروع رای گیری، ویژه برنامه‌های زنده و مستقیم بر روی شبکه استانی خواهیم داشت و از این محمل برای ارتباط با شبکه‌های سراسری نیز استفاده خواهیم کرد.

کمالی در پایان افزود: همچنین پیش بینی کرده‌ایم با توجه به موقعیت خاص استان هرمزگان و بحث خلیج فارس بتوانیم با حضور در یکی از مکانهای مهم رای گیری با بهره‌گیری از نمادهای بومی و محلی به صورت زنده و مستقیم با شبکه‌های سراسری نیز ارتباط برقرار کنیم.