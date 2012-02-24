وحید کمالی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیجفارس در پاسخ به این سئوال که با توجه به زمان باقی مانده عملکرد این مرکز چگونه بوده، به خبرنگار مهر گفت: صداوسیمای مرکز خلیج فارس در راستای پرداخت به این رویداد مهم با برنامه ریزیهایی که تاکنون انجام داده در حوزه های برنامه سازی بالغ بر 6600 دقیقه برنامه تولید و پخش کرده است.
وی در ادامه افزود: تولید ویژه برنامههای گام نهم در حوزههای صداوسیما و نیز پرداخت در برنامههای روتین پر مخاطب رادیویی و تلویزیونی مانند شوبندر، سرپناه، موج چهار، ساحل شنی، پسین هرمزگان، راه زندگی، صبح بخیر هرمزگان، موج جوانی و زیرسرگ بالاشهر از جمله اقدامات مرکز خلیج فارس تاکنون بوده و در فرصت باقی مانده هم پرداختن به موضوع چه در برنامههای روتین و چه در برنامههای ویژه افزایش مییابد به نحوی که هفته پایانی مانده به انتخابات بیشتر مدت زمان برنامه ها به این امر مهم اختصاص پیدا میکند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیجفارس در پاسخ به این سئوال که برنامههای تولیدی در این خصوص با چه هدفی تولید میشوند؟ گفت: برنامههایی که تاکنون به موضوع انتخابات پرداختند با هدف اطلاعرسانی و آگاهی بخشی درخصوص جایگاه، اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی و هدایت افکار عمومی و نمایش اقتدار و کارآمدی نظام تلاش دارند با خلق حماسهای دیگر خنثی کننده توطئهها و برنامههای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.
کمالی درباره اینکه آیا در ساختار و محتوا نوآوری و تغییرات هم داشتید، افزود: در حوزههای صدا و سیما تلاش کردهایم تولید برنامهها از قالبهای کلیشهای فاصله داشته باشد. لذا با بهرهگیری از شرایط روز جامعه، بیان غیر مستقیم اقدامات صورت گرفته و توانمندیها و پیشرفتهای کشور سعی کردهایم برنامههای متناسب برای اقشار مختلف جامعه استانی با ضرباهنگ مناسب تولید و پخش شود.
نظر شما