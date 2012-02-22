تشدید تنشها در شبه جزیره کره/ دو کره همدیگر را متهم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لی میونگ باک" امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در سئول ادعا کرد: کره شمالی در تلاش برای برانگیختن اختلافات در کره جنوبی برای تحت تاثیر قرار دادن نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال آتی است اما این استراتژی کارساز نیست.

وی افزود: درصورت تمایل پیونگ یانگ برای مذاکرات صادقانه، کره جنوبی آماده مذاکرات مستقیم با همسایه خود است.

کره شمالی پیش از برگزاری انتخابات عمومی در آوریل و انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر دولت محافظه کار لی میونگ باک را خیانتکار توصیف کرده است.

کره شمالی نیز امروز چهارشنبه اعلام کرد که هدف از برگزاری این نشست در روزهای 26 و 27 مارس (ششم و هفتم فروردین ماه) توجیه اقدامات هسته ای علیه پیونگ یانگ و انحراف افکار عمومی برای پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی کره جنوبی در ماه آوریل و انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر است.

این درحالی است که کره جنوبی اعلام کرد در این نشست با شرکت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و 40 رهبر جهان درباره برنامه هسته ای کره شمالی گفتگو نمی شود.