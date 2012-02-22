نخستین جشنواره استانی" فیلم کوتاه البرز" برگزار می شود

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز از 22 الی 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد و فیلمسازان فیلم کوتاه می توانند آثار خود را تا 11 اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز ارسال کنند.



وی افزد: جشنواره استانی فیلم کوتاه برای اولین بار و به منظور ایجاد فضایی مناسب جهت برقراری ارتباط بین هنرمندان استانی و شناسایی هنرمندان فعال و برتر استان برگزار می شود.



مدیر انجمن سینما گران استان موضوعات جشنواره را در چهار محور کلی اینگونه برشمرد و گفت: " سکانس بیداری" با محوریت بارخوانی ارزش و آرمانهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ، بیداری اسلامی ، جهاد اقتصادی ،مضامین آیینی اخلاقی/ "فرهنگ شهر نشینی" با محوریت تکدی گری، ترافیک، زباله های شهری ، ساخت و ساز غیر مجاز و..../"نگاه آزاد" از جمله موضوعات جشنواره مذکور خواهد بود.



شهبازی افزود: در این جشنواره بخش ویژه ای با عنوان " سینمای صامت" نیز در نظر گرفته شده است که علاقمندان با محوریت این موضوع هم می توانند آثار خود را ارائه کنند.



وی ادامه داد: محتوای فیلم ها در تمامی زمینه ها همچون مستند، داستانی و انیمیشن نیز مورد قبول خواهد بود و حداکثر زمان فیلم های تولیدی نیز باید 30 دقیقه باشد.



فیلم های برتر جوایز نقدی و تندیس دریافت می کنند



مدیر انجمن سینما گران جوان استان البرز در بخش دیگری از صحبت های خود به جوایز این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: آثار ارائه شده در موضوعات "سکانس بیداری"، "فرهنگ شهرنشینی" و "نگاه آزاد" در بخشهای کارگردانی، فیلمنامه، تصویربرداری، تدوین، بازیگری زن و مرد علاوه بر تندیس و لوح تقدیر جایزه نقدی000/000/10 ریالی نیز دریافت خواهند کرد؛ و فیلم برتر بخش ویژه "سینمای صامت" هم شامل جایزه نقدی ولوح تندیس خواهد شد.



علاقمندان به شرکت در نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز می توانند آثار خود را به دبیرخانه نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز به صندوق پستی 3134936473 ارسال کنند.



فیلمسازان استان البرز برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانند با شماره تلفن های 2219200 تماس حاصل و یا به سایت انجمن سینما گران استان البرز به آدرس www.cinemagaran alborz.ir مراجعه کنند.