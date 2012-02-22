به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی افزود: راه رشد و توسعه استان از منابع و ذخایر استان می گذرد.

وی تاکید کرد: این استان با تولید 25 درصد نفت وگاز کشور حق دارد از چندین کارخانه پتروشیمی و پالایشگاه برخوردار باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: صنایع وابسته به نفت و گاز می‌تواند تولید و اشتغال پایدار برای استان ایجاد کند و در سفر چهارم هیئت دولت تصمیماتی درباره پالایشگاه گچساران، پتروشیمیهای دهدشت و گچساران گرفته شد که پیش بینی می‌شود بخشی از مشکلات این طرح‌ها برطرف شود.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی، بهره‌مندی از منابع نفت، گاز، آب فراوان، زمین‌های حاصلخیز، جنگلها و مناظر طبیعی و تاریخی گردشگری استعدادهای شناخته شده استان هستند.

محور پاتاوه - دهدشت، یک انقلاب اقتصادی در منطقه ایجاد می کند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه مسئله زیرساختها در خصوص راه و حمل و نقل زمینی، هوائی و ریلی به عنوان شاخصی موثر در توسعه استان است، افزود: بهره برادری از محور پاتاوه دهدشت در سال 92 یک انقلاب اقتصادی در منطقه بوجود می‌آورد.

وی عنوان کرد: این محور ارتباطی موجب کوتاهتر شدن 215 کیلومتری فاصله بندر امام خمینی(ره) تا شهر اصفهان می‌شود و این امر موجب یک انقلاب و جهش اقتصادی در منطقه خواهد شد.

نیکزاد افزود: این محور ارتباطی موجب کاهش ترافیک، میزان تصادفات، مصرف سوخت، زمان سفر ، مسافت و افزایش ایمنی در استان و منطقه جنوب به مرکز کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: 400 روستا و هشت بخش استان نیز از مزایای این جاده بهزه مند می شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 150 میلیارد تومان تسهیلات بانک توسعه اسلامی و 50 میلیارد تومان هم اعتبار دولت در سال 91 به این محور اختصاص یافته و تلاش بر این است در سوم خرداد 92 به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین به محور استراتژیک یاسوج - شیراز اشاره کرد و گفت: اعتبارات لازم برای چهار بانده کردن این مسیر در هر دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته و این بزرگراه در سال آینده به بهره برداری می شود.

نیکزاد توسعه باند فرودگاه یاسوج و محور یاسوج – اقلید در سال آینده را از دیگر برنامه‌های استان در زمینه توسعه راه‌های استان برشمرد و افزود: خط راه آهن اقلید _ یاسوج هم در اولویت کاری قرار دارد.

وی حاصلخیزی خاک کشاورزی را از مزیت‌های اقتصادی استان دانست و افزود: علاوه برخاک حاصلخیز، در اختیار داشتن 10 درصد آب‌های جاری کشور نیز می‌تواند نقش بسزایی در توسعه استان داشته باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برنامه توسعه کشاورزی در شش شاخص در دستو کار قرار گرفته است و نهضت توسعه کشاورزی در سال 91 در این استان کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه 60 درصد مساحت استان جنگل و 20 درصد مرتع است عنوان کرد: کارگروه خاک، آب و کشاورزی استان تشکیل شده و به زودی برنامه‌هایی برای تحول کشاورزی استان و تغییر کاربری برخی از منابع ملی که استعداد کشاورزی و باغات را دارد به اجرا در خواهد آمد که می‌تواند نقش موثری در توسعه اشتغال و درآمد ایفا کند.

نیکزاد در پایان یادآور شد: تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی همدلی، همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرائی و اسقبال و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مردم را می طلبد.