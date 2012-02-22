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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

مجلس نهم/

نامزدهای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب اعلام شد

نامزدهای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب اعلام شد

اسلام آبادغرب - خبرگزاری مهر: نامزدهای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو از سوی وزارت کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نامزدهای نهایی مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو از سوی وزارت کشور اعلام شد.

براساس این گزارش، صبح چهارشنبه از سوی وزارت کشور، اسامی" علی محمد آزادی"، "علی جلیلیان"، "اکبر جوهری"، "احد رضایی"، "جهانبخش رستمی"، "عبدالرضا رستمی گیلان"، "جبار شرفی"، "امیر فرخی"، "حشمت الله فلاحت پیشه"، "نادر نادری" و "صفدر منوچهری" به عنوان نامزدهای نهایی این حوزه انتخابیه اعلام شد.

این نامزدها از فردا می توانند رسما، تبلیغات رسمی خود را در شهرستانهای اسلام آبادغرب و دالاهو شروع کنند.

در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو نهایتا یک نماینده به مجلس راه خواهد یافت.
 

کد مطلب 1540709

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