حسن باستانی درباره اجرای نمایش"آنتوان و مسافر کوچولو" به خبرنگار مهر گفت: درخواست اجرای این نمایش را به مدیریت تئاتر شهر داده‌ام اما هنوز نتیجه نهایی و زمان اجرای اثر مشخص نشده‌است. از آنجائیکه بازیگر اصلی این نمایش نوجوان است درخواست کرده‌ام نیمه اول سال 91 و در فصل تابستان نمایش را اجرا کنیم.

وی افزود: همچنین به توجه به شرایطی که حجم دکور و فضای نمایش دارد تقاضا کرده‌ام که همان سالن چهارسو که در جشنواره مورد استفاده قرار گرفت در اختیارمان قرار گیرد. چون در غیر این صورت اگر در سالن دیگری نمایش را اجرا کنیم بخش زیادی از طرح من حذف می‌شود. امیدوارم به زودی زمان اجرای نمایش را مشخص کنند تا برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم.

این کارگردان ادامه داد: در اجرای عمومی تغییرات زیادی در نمایش به وجود نمی‌آید تنها ممکن است طراحی صحنه کمی با اجرای جشنواره تفاوت داشته باشد. چون فضای جشنواره یک تجربه غیر قابل پیش‌بینی است و متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی و پرداخت نشدن همه کمک هزینه‌هایی که از ابتدا قول آن را به ما داده بودند نتوانستیم همه طرح را به صورت 100 درصد پیاده کنیم. امیدوارم در اجرای عمومی بتوانیم به درستی طراحی نمایش را به نمایش بگذاریم.

وی درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: در حال نگارش نمایشنامه‌ای با نام "قمقمه‌های ژنرال" هستم که مضمونی جنگی دارد و از فضایی طنز برخوردار است. این نمایشنامه درارتباط با ارزشی است که یک قمقمه آب می‌تواند در یک موقعیت جنگی در زندگی آدم‌ها داشته باشد.