نخستین گذرگاه برجسته ویژه عابر پیاده در همدان اجرا شد

محمد تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گذرگاه ویژه عابر پیاده در راستای افزایش ایمنی شهروندان در حین عبور از خیابان اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: اجرای گذرگاه عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی عابرین پیاده در گذر عرضی از سطح سواره انجام شده و در اجرای آن مطالعه و کارشناسی معابر مد نظر بوده است.

تبریزی با بیان اینکه فاز اول این پروژه به متراژ یک هزار و 200 مترمربع در معابر و میادین اجرا شده است، افزود: فاز دوم پروژه نیز به متراژ پنج هزار مترمربع در حال انجام است و تاکنون سه هزار مترمربع از این پروژه تحقق یافته است.

خطوط عابر پیاده شهر همدان شستشو می شود

تبریزی افزود: در راستای افزایش دید خودروها نیز خطوط عابر پیاده شهر همدان شستشو خواهد شد.

تبریزی در ادامه با بیان اینکه مجموعه حمل و نقل و ترافیک شامل سازمان حمل و نقل، تاکسیرانی، اتوبوسرانی و پایانه‌های مسافربری است، افزود: این مجموعه در راستای استقبال نوروز اقداماتی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی خط‌کشی محوری را از جمله مهمترین علائم ترافیکی دانست و اظهار داشت: این خط‌کشی در سطح خیابان‌ها و معابر برای تفکیک مرز حرکت وسایل نقلیه و ایجاد نظم در تردد رانندگان به کار می‌رود.

رنگ گرم ترافیکی برای معابر پرتردد استفاده می شود

وی از اجرای خط‌کشی با رنگ گرم ترافیکی در خیابانهای شهر همدان خبر داد و یادآور شد: رنگ گرم ترافیکی به علت ماندگاری بالا (حدود 24 ماه) و خشک شدن سریع برای معابر پرتردد استفاده می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان اضافه کرد: روش اجرای رنگ گرم ترافیکی به روش اسپری بوده که معابر را از خط‌کشی‌های مکرر در طول سال بی‌نیاز می‌کند.

محمد تبریزی به پروژه‌های در حال اجرای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان نیز اشاره کرد و گفت: خط‌کشی با رنگ سرد ترافیکی در 21 معبر به طول 60 کیلومتر در طرح نوروزی از جمله این برنامه‌ها است.

بانک اطلاعاتی نقاط حادثه خیز شهر همدان تهیه شد

تبریزی شناسایی و بررسی نقاط حادثه خیز شهر را مهم دانست و افزود: در این راستا با مطالعه و بررسی و بازدید از نقاط مختلف شهر بانک اطلاعاتی از نقاط حادثه خیز تهیه شده که این اطلاعات در حال حاضر به صورت هفتگی بروزرسانی می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از ابزار آرام سازی شهری اجرای سرعت کاه‌های آسفالتی است، اظهار داشت: با کارشناسی و بررسی‌های انجام شده 25 سرعتکاه در سال جاری در خیابان های همدان نصب شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در خصوص ایمن سازی تقاطع های غیرهمسطح نیز اضافه کرد: در این راستا تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان به طول یک هزار متر توسط تجهیزات ترافیکی شامل رفلکتور خورشیدی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی LED ، گل گاردریل، سیلندر و چراغ‌های چشمک‌زن خورشیدی و خط‌کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی به متراژ هشت هزار متر ایمن‌سازی شده است.

چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در 11 تقاطع شهر همدان فازبندی شد

تبریزی از فازبندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در 11 تقاطع در سطح شهر و مطالعه و ساماندهی تابلوهای انتظامی و راهنمایی مسیر به طول 66 کیلومتر خبر داد و افزود: در حال حاضر مطالعه و برنامه‌ریزی طرح پارکومتر در حال برگزاری مناقصه است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی و مدیریت پارکینگ‌های شهر، اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه‌ای نیز از دیگر فعالیت‌های سازمان حمل و نقل و ترافیک است.

تبریزی با بیان اینکه مطالعه و طراحی پارک ترافیک به متراژ پنج هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر این پروژه در حال تحویل زمین پارک بوده و مطالعات مربوطه به پایان رسیده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان همچنین از اجرای طرح اصلاح هندسی معابر شهری همدان خبرداد.