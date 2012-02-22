نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در طرقبه شاندیز بر پا شد

علیرضا قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالا ها و خدمات در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروزی و لزوم کنترل بیش از پیش، طرح نظارتی ویژه نوروز 91 در دو مرحله اجرا می شود.

وی افزود:دو نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و عرضه مستقیم کالا از مورخ 1 اسفند ماه به مدت یک هفته در محل هتل بزرگ مشهد طرقبه از ساعت 16 تا 22 دایر است.

قلی زاده تأکید کرد: برای اطلاع همشهریان از قیمت ها طرح درج قیمت به صورت متحد الشکل در واحد های صنفی صورت می پذیرد و براساس گزارشهای واصله از گشت های مشترک با تعزیرات حکومتی، اتحادیه های ذیربط، اداره میراث فرهنگی و مدیریت بازرسی و نظارت اصناف در صورت تخلف برخورد می شود.

شایان ذکر است، هماهنگی برای اختصاص 30 فروشگاه در سطح شهرستان برای فروش فوق العاده با هماهنگی مجمع امور صنفی و درخواست 150 تن پرتقال و 100 تن سیب برای توزیع برای شب عید به عمل آمده است.