همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی کودکان برگزار می شود

طاهره بیگم سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این همایش در روز دوشنبه هشت اسفند ماه با سخنرانی دکتر مه کام در سالن اجتماعات باقر العلوم استانداری برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش بررسی آسیب ها و خطراتی است که زندگی روانی و اجتماعی کودکان را مورد تهدید قرار می دهد.



مشاور استاندار یادآور شد: در این همایش همچنین راه حل هایی که بتواند سطح آگاهی و توانمندی مدیران مهد کودک ها را نسبت به پیامدها و اثرات این آسیب ها بر دنیای کودکان افزایش دهد مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: این همایش ویژه مدیران مهدهای کودک استان است که به دعوت اداره کل بهزیستی استان در این نشست شرکت می کنند.

