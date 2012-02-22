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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

سیدی به مهر خبر داد:

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی کودکان برگزار می شود

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی کودکان برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از برگزاری همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی کودکان در قزوین خبرداد.

طاهره بیگم سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این همایش در روز دوشنبه هشت اسفند ماه با سخنرانی دکتر مه کام در سالن اجتماعات باقر العلوم استانداری برگزار می شود.
 
وی افزود: هدف از برگزاری این همایش بررسی آسیب ها و خطراتی است که زندگی روانی و اجتماعی کودکان را مورد تهدید قرار می دهد.
 
مشاور استاندار یادآور شد: در این همایش همچنین راه حل هایی که بتواند سطح آگاهی و توانمندی مدیران مهد کودک ها را نسبت به پیامدها و اثرات این آسیب ها بر دنیای کودکان افزایش دهد مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: این همایش ویژه مدیران مهدهای کودک استان است که به دعوت اداره کل بهزیستی استان در این نشست شرکت می کنند.
 
کد مطلب 1540717

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