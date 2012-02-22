اسامی داوطلبان تائید شده انتخابات خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات استان خوزستان اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان خوزستان را اعلام کرد:



اسامی داوطلبان حوزه انتخابیه شهرستان اهواز برای انتخاب سه نماینده به شرح زیر اعلام شده است.

1. میثم آذرسا

2. خانم سمیه آرام

3. سیاوش آزادی

4. مجتبی آزادی اردکانی

5. محمد آگنه

6. مرتضی ابراهیمی راد

7. خانم مریم ابریشم کار

8. فیصل اسبحی

9. غلام حسن اورکی

10. عبدالرحمن جباری

11. شبیب جویجری

12.شکراله حاجیوند

13. علی حزباوی

14. سید حمزه علی حسینی شهپری

15. حسین حیدری

16. علیرضا دادگری نژاد

17. خانم آذر زمان پور

18. خانم لاله سادات اصل

19. محمد تقی ستایش کیا

20. عباس سرخیلی

21. خانم شهلا سعدونی نژاد

22. عبدالرحیم سعید سبحانی

23. علی سلیمانی

24. ابراهیم سلیمی

25. ناصر سواری

26. کریم سواری

27. ناصر سودانی

28. یونس شجاعی برجویی

29. منوچهر شمس سولاری

30. غلامرضا شنبدی

31. سید محمد حسین شیخ الاسلامی

32. حسین طاهری

33. رامی علاسوند مقدم

34. محمد عچرش

35. محسن عیدی زاده

36. محمد جعفر فلسفی

37. اسکندر لطفعلی زاده

38. سید مالک لطفیان

39. زهره مختارزاده شهرکی

40. حمیدرضا مردانی

41. سید جعفر منصوری منش

42. محمد مهردوست

43. سید احمد موسوی

44. سید شکر خدا موسوی

45. عبدالمجید موسوی

46. پرویز میرزایی

47. خدیجه میرسالاری

48. غلامرضا نری میسایی

49. حسین نظری گوران

50. خانم خیریه نیسی

51. محمد رضا نیله چی

52. منوچهر ولی زاده

53. سید فرج پور فرجی

54. محمد امین چلداوی

55. مسعود گذاری

در بین اسامی تائید شدگان اسم سید شریف حسینی یک از سه نماینده فعلی اهواز به چشم نمی خورد.

حوزه انتخابیه آبادان

اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه آبادان برای انتخاب سه نماینده در این شهرستان به شرح زیر است.

1- محمدسعید انصاری

2- محمد حسین بختیاری

3- مرتضی تفریشی

4- سید حسین دهدشتی

5- جواد سعدون زاده

6- علی سلیمانیان

7- غلامرضا شرفی

8- خسرو شمس

9- محمد رضا عباسی

10- عبداله کعبی

11- جلیل مختار

12- سید علی موسوی جرف

13- عامر کعبی

14- عقیل کنعان خلفی

در بین اسامی اعلام شده اسم هر سه نماینده فعلی آبادان دیده می شود.

حوزه انتخابیه ماهشهر

اسامی داوطبان تائید صلاحیت شده حوزه انتخابیه ماهشهر، هندیجان و امیدیه برای انتخاب یک نماینده به شرح زیر اعلام شد:

1.محمد آقاجری

2.حبیب آقاجری

3.محمد بزرگمهر

4.شمس اله جشنی

5.عبدالصاحب حسنی نژاد

6.غلامعباس حیدری باغبادرانی

7.علی دژمان

8.سید عباس صفرپور گل اسفیدی

9.علی اکبر عباسی لرکی

10.برزومرادی

حوزه انتخابیه شادگان

ستاد انتخابات استان خوزستان اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شادگان برای انتخاب یک نماینده را به شرح زیر اعلام کرد:

1- عبداله تمیمی

2- سعید جنامی

3- هاشم خنفری پور جعفری

4- حسین کاملی

5- مجید ناصری نژاد



حوزه انتخابیه ایذه و باغملک

اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ایذه و باغملک برای انتخاب یک نماینده را به شرح زیر اعلام شد:

1. مهدی احمدی اوندی

2. هوشنگ احمدی سر صحرا

3. هرمز اسدی کوه باد

4. خدا کرم افکار

5. فرهاد اورک

6. منصور اورکی

7. عنایت اله بابایی

8. درویشعلی بابایی بارکلائی

9. علی توسلی

10. علی خواجوی

11. حجت اله درویش پور

12. حسین روشن چراغ

13. یاور شاه ولی کوه شوری

14. عزت اله شهریاری

15. فیروز شیخی

16. سید پژمان شیرمردی

17. سید تاج الدین طباطبایی

18. سید عابدین طباطبایی

19. سید هادی طباطبایی

20. احسان کردی

21. یوسف محمودی

22. ناصر منگشتی جونی

23.سید فرج الله موسوی

24.سید قاسم موسوی



حوزه انتخابیه شوشتر

ستاد انتخابات استان خوزستان اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند برای انتخاب یک نماینده را به شرح زیر اعلام کرد:

1.علی بنی عگبه

2.محمدحسین رجبی

3.سید محمد سادات ابراهیمی

4.محمد کمال سودمند

5.ابوالقاسم شمس آبادی

6.غلامرضا شیرالی

7.جعفر طالبی

8.فریدون فرهادی

9.علیرضا قنبری

10.پوران منجزی

11.محمد حسن نجارزاده

12.سهراب گیلانی



حوزه انتخابیه شوش

اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شوش برای انتخاب یک نماینده به شرح زیر اعلام شده است:

1- حسین رحیمی

2- سید جاسم ساعدی

3- حمید متقیان

4- سید راضی نوری

حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه

ستاد انتخابات استان خوزستان اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه برای انتخاب یک نماینده را بدین شرح اعلام کرد:

1.عزیز آشینه گر

2.رحیم الهایی سحر

3.جابر جادری

4.حمید دیناروندی

5.قاسم ساعدی

6.هاشم سواری

7.رحیم سودانی

8.حیدر سیاحی

9.عبدالوهاب سیلاوی

10.ناصر صالحی نسب

11. سید علی پور هاشمی



حوزه انتخابیه دزفول

ستاد انتخابات استان خوزستان اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه دزفول برای انتخاب یک نماینده را بدین شرح اعلام کرد:

1- علی جودی فر

2- سید حسن رجبی

3- علیرضا ستایش مهر

4- عبدالحسین شاه حسین نجف آبادی

5- احمد عبداله پور

6- امیر فلاطون نژاد

7- محمد علی قاسمی

8- احمد مجدی فر

9- عباس پاپی زاده پالنگان