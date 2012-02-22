به گزارش خبرنگار مهر، «نامه‌های کوفی‌» جدیدترین مجموعه شعر بیابانکی و دومین کتاب این شاعر است که بعد از 20 سال از انتشار اولین کتابش توسط انتشارات سوره مهر، به همت این ناشر به بازار آمده است. اشعار این کتاب در 3 فصل «خیزرانی»، «سیاه و سفید» و «نامه‌های کوفی» گردآوری شده‌اند.

اشعار این مجموعه، طی 3 تا 4 سال اخیر سروده شده‌اند. «انتظار»، «آفتابگردان»، «شب دنباله‌دار»، «بوسه و عطش»، «خیزرانی»، «تشت زر» و «گل قاصد» عنوان 7 شعری هستند که در فصل ابتدایی کتاب درج‌شده‌اند. «پلنگ»، «سیاه و سفید»، «قاصدکان»، «شاه‌عباس»، «جشن هزاردانگی»، «یک لاقبا»، «انار»، «ای بغض ناصبور»، «این مردم سیاه»، «وطن»، «برای بهار»، «خانه پدری»، «1×2»، «بی‌خانمان»، «کوچ»، «کلاغ‌پر»، «غم نازنین»، «برو رفیق...»، «زنده به گور»، «نارنج»، «دکان‌های ما»، «نیمه خاموش»، «بازار»، «گاو خونی»، «شعر»، «تاک» و «لاله و لادن» هم 27 شعری هستند که در فصل سیاه و سفید کتاب منتشر شده‌اند.

فصل پایانی کتاب هم با عنوان نامه‌های کوفی، دربردارنده 25 قطعه شعر سپید است که با موضوع عاشورا و مراسم عزاداری ماه محرم سروده شده‌اند.

یکی از اشعار فصل «خیزرانی» در ادامه می‌آید:

لاله در این بوستان خونین کفن افتاده است/ حُسن یوسف گوشه‌ای بی‌پیرهن افتاده است

هر گلی در این چمن سرمست می‌روید ز خاک/ بس که در این باغ، جام از دست من افتاده است

از کجا می‌آیی ای بوی بهشتی که چنین/ لرزه بر اندام آهن ختن افتاده است

نامه‌ای در دست دارد از هزاران آشنا/ این گل قاصد اگر دور از وطن افتاده است

بس که تاریک است این صحرا و دل‌ها داغدار/ هر گلی امشب به فکر سوختن افتاده است

ای نسیم آهسته پا بگذار، چون هر گوشه ای/ نسترن افتاده است و یاسمن افتاده است

سرجدا، پیکر جدا، این سرنوشت لاله‌هاست/ این عقیق‌تر ببین دور از یمن افتاده است

در شعر «بازار» از بخش سیاه و سفید کتاب می‌خوانیم:

ما را به یک کلاف، به یک نان فروختند/ ما را فروختند و چه ارزان فروختند

ای یوسف عزیز! تو را مصریان، مرا/ بازاریان مومن ایران فروختند

اندوه و درد از این خداناشناس‌ها/ ما را چقدر مفت به شیطان فروختند

بازار مرده است ولی مومنان چه خوب/ هم دین فروختند، هم ایمان فروختند

بازاریان چرب‌زبان دغل به ما/ بوزینه را به قیمت انسان فروختند

یک عده خویش را پس پشت کتاب‌ها/ یک عده هم کنار خیابان فروختند

وارونه شد قواعد دنیا، مترسکان/ جالیز را به مزرعه‌داران فروختند

تعدادی از قطعات سپید فصل نامه‌های کوفی هم در ادامه می‌آیند:

نامه اول: چه گواراست/ این شربت زعفرانی/ اما تشنه از محله ما رفت/ عباس تعزیه

نامه یازدهم: نه سلامی/ نه امضایی/ نه عکسی/ چه روزگار بدی دارد/ شمر تعزیه

نامه دوازدهم: نه تابلوهای فلکسی/ نه شمایل‌های سه در پنج/ نه استریوهای هشت باند/ نه انبوه جمعیت/ چه مجلس خلوتی داریم اینجا/ من و دوازده بند محتشم

نامه شانزدهم: به یاد لبان تشنه‌ات/ ظهر عاشورا/ شربت زعفرانی نوشیدیم/ در جام‌های کریستال

«نامه‌های کوفی» با 120 صفحه، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان منتشر شده است.