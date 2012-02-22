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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

آیت‌الله محمودی:

کاندیداها با احترام به یکدیگر زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

کاندیداها با احترام به یکدیگر زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

ورامین – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اظهار داشت: کاندیداهای نمایندگی باید در سایه احترام به یکدیگر، زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله سیدمرتضی محمودی افزود: انتخابات، میدانی برای گزینش اصلح ترین و مخلص ‌ترین افراد است که باید باشکوه و عظمت خاصی برگزار شود.

وی گفت: برگزاری انتخابات آزاد با حضور کلیه نیروهای کارآمد و انقلابی خواسته اکثریت جامعه است و کسانی که خود را دلسوز مردم و نظام می‌دانند باید شرایط آن را فراهم کنند.

آیت الله محمودی ادامه داد: کسانی که هدفشان سربلندی و نشان دادن مشروعیت مردمی و مقبولیت جهانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است باید به این اصل مهم توجه داشته باشند که به رأی و خواست مردم تمکین کنند.

انتخابات عرصه ای سرنوشت ساز و نشان دهنده مشروعیت نظام است

وی بیان داشت: انتخابات عرصه ای سرنوشت ساز و نشان دهنده مشروعیت نظام  است و در این بین کسانی باید به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی به کار مهم قانونگذاری بپردازند که از صلاحیت لازم برخوردار باشند.

امام جمعه ورامین اضافه کرد: نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نباید در برنامه های تبلیغی خود تنها به ارائه برنامه ها پرداخته و از تهمت و افترا به دیگر رقبا خودداری کنند، تا مردم با بررسی و دقت، بهترین فرد را انتخاب کنند.

وی یادآور شد:  امروز چشم تمام ملت آزادی خواه جهان به ایران اسلامی دوخته شده که حضور حداکثری مردم می‌تواند آنها را امیدوارتر کند و ثابت کند که ملت ایران هیچ گاه دست از آرمانهای بلند ایران اسلامی بر نداشته و همیشه پشتیبان آن است.

کد مطلب 1540726

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