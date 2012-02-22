کاندیداها با احترام به یکدیگر زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله سیدمرتضی محمودی افزود: انتخابات، میدانی برای گزینش اصلح ترین و مخلص ‌ترین افراد است که باید باشکوه و عظمت خاصی برگزار شود.

وی گفت: برگزاری انتخابات آزاد با حضور کلیه نیروهای کارآمد و انقلابی خواسته اکثریت جامعه است و کسانی که خود را دلسوز مردم و نظام می‌دانند باید شرایط آن را فراهم کنند.

آیت الله محمودی ادامه داد: کسانی که هدفشان سربلندی و نشان دادن مشروعیت مردمی و مقبولیت جهانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است باید به این اصل مهم توجه داشته باشند که به رأی و خواست مردم تمکین کنند.

انتخابات عرصه ای سرنوشت ساز و نشان دهنده مشروعیت نظام است

وی بیان داشت: انتخابات عرصه ای سرنوشت ساز و نشان دهنده مشروعیت نظام است و در این بین کسانی باید به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی به کار مهم قانونگذاری بپردازند که از صلاحیت لازم برخوردار باشند.

امام جمعه ورامین اضافه کرد: نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نباید در برنامه های تبلیغی خود تنها به ارائه برنامه ها پرداخته و از تهمت و افترا به دیگر رقبا خودداری کنند، تا مردم با بررسی و دقت، بهترین فرد را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: امروز چشم تمام ملت آزادی خواه جهان به ایران اسلامی دوخته شده که حضور حداکثری مردم می‌تواند آنها را امیدوارتر کند و ثابت کند که ملت ایران هیچ گاه دست از آرمانهای بلند ایران اسلامی بر نداشته و همیشه پشتیبان آن است.