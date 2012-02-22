24 فرایند شکلی انتخابات در اصفهان الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمع مسئولان و دانشجویان اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه اجرای انتخابات تجربیات جدیدی در حال شکلگیری بوده و شرایط مشارکتی در انتخابات از مدتها پیش در سطح استان فراهم شده است.
وی با اشاره به اصفهان پس از تهران بیشترین افراد ثبتنام کننده را برای انتخابات به خود اختصاص داده، اضافه کرد: از روز پنجشنبه هفته جاری تبلیغات انتخاباتی در استان آغاز میشود و این تبلیغات تا 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه دارد.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان تاکید کرد: از 25 فرایند شکلی انتخابات 24 فرایند آن در اصفهان به صورت الکترونیکی است و این موضوع از تغییرات صورت گرفته در این دوره از انتخابات در استان محسوب میشود.
وی ادامه داد: در یک حوزه انتخاباتی در حوزه مبارکه نیز تمامی فرایندها و حتی اخذ رأی و شمارش آرا نیز به صورت الکترونیکی است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه فرایند انتخابات در سطح استان به صورت منسجم و گسترده است، تصریح کرد: در این دوره از انتخابات از 15 حوزه انتخاباتی و یک حوزه اقلیتهای مذهبی در مجلس از استان اصفهان حدود 20 نماینده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا میکنند.
وی بیان داشت: مردم باید با حضور حداکثری خود در انتخابات قدرت سیاسی کشور را تقویت کنند و با تقویت قدرت سیاسی امنیت ملی را نیز ارتقا بدهند.
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