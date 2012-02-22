ضد عفونی 55 هزار دستگاه خودرو در مرز جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهراد زندیه در جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان جلفا گفت: این اقدامات با توجه به این مسئله مهم که کشورهای هم مرز با استان آذربایجان شرقی سازمان بهداشتی و دامپزشکی منسجم و قدرتمندی ندارند انجام گرفته است چرا که ضرورت بالای پیشگیری از ورود اجرام و مواد عفونت زا و آلوده به داخل کشور بسیار مشهود است .

وی اظهار داشت: تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت دامپروری یکی از سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور بوده و به تبع آن اداره کل دامپزشکی استان توان فنی و تخصصی لازم در این زمینه را داراست.

زندیه افزود: در راستای حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی استان در شهرستان جلفا با تلاشهای شبانه‌روزی همکاران شبکه دامپزشکی این شهرستان در 10 ماهه امسال بیش از 95 هزار راس دام سبک و سنگین بر علیه بیماریهای دامی واکسینه کرده‌اند.

وی تاکید کرد: بیماریهای دامی در استان تحت کنترل بوده و هیچگونه بیماری نگران کننده‌ای در جمعیت دامی استان وجود ندارد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی اظهار داشت: شهرستان جلفا به دلیل هم مرز بودن با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از موقعیت استراتژیک برخوردار بوده و از همین رو دامپزشکی استان با استقرار پستهای قرنطینه و داکتهای ضد عفونی در پایانه های مرزی بر ترانزیت، صادرات و واردات دام و فرآورده‌های خام دامی نظارت دقیق و مستمری دارد.