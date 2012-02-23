تبعیض در پرداخت عیدی بازنشستگان/ اجرای طرح پیشگیری از کودک آزاری

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

پرداخت عیدی به مددجویان نهادهای حمایتی یکی از موضوعات مهمی است که هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروزمطرح می شود و امسال برای اولین بار مددجویان سازمان بهزیستی دو برابر مستمری ماهیانه عیدی دریافت می کنند.

پرداخت معادل 2 ماه عیدی به مددجویان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی در این رابطه گفت: با حمایت دولت معادل دو ماه حقوق به مددجویان سازمان بهزیستی به عنوان عیدی تعلق می‌گیرد که یکماه آن نقدی و یک ماه دیگر غیر نقدی و شامل بن است.

همایون هاشمی به بودجه سازمان در سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه سال آینده سازمان بیش از 24.5 درصد رشد داشته که این افزایش در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است.

وی به بیمه‌ اجتماعی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: برای بیمه اجتماعی 55 هزار نفر ظرفیت سازی کرده‌ایم که تاکنون 47 هزار نفر آنها برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ثبت نام کرده‌ و تا پایان سال نیز مابقی آنها ثبت نام و بیمه خواهند شد.



افتتاح سایت فروش هدایایی رئیس جمهور به نفع مددجویان



در روزهای میانی هفته سایت اینترنتی فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی افتتاح شد و همزمان با افتتاح این سایت نمایشگاهی نیز در شیرخوارگاه آمنه برای بازدید عموم مردم از این هدایا که شامل 52 قلم کالا مانند جواهر، زیورآلات، خودنویس، ساعت و... می‌شود برگزار شده است .

همچنین در هفته نیکوکاری که از 14 اسفند آغاز می شود، یک روز برای فروش هدایای رئیس جمهور به صورت حضوری برای مردم خیر در نظر گرفته می‌شود.



عدم الزام دستگاهها برای مناسب‌سازی وسایل نقلیه برای معلولان



رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه وسایل نقلیه عمومی برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است گفت: هیچیک از دستگاهها ملزم به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشده اند.



علی همت محمود نژاد افزود: به گفته مسئولان 30 درصد اماکن مناسب سازی شده اند این درحالی است که این آمار فقط متعلق به اماکن دولتی است و معابر شهری ، وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی و ... در سطح شهر مناسب سازی نشده اند.

به گفته وی ، براساس قانون به هیچ عنوان نباید به به واحدهایی که مناسب سازی در آنها رعایت نشده پروانه ساخت داده شود اما متاسفانه این مورد نیز رعایت نمی شود.

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران تاکید کرد: 7 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می گذرد اما به هیچ وجه ساز و کار مناسب سازی نه تنها در اماکن و معابر عمومی بلکه در وسایل نقلیه نیز رعایت نشده است.



راه اندازی مراکز گذری و کمپ ویژه ترک اعتیاد شیشه

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از راه اندازی کمپ و مراکز گذری ترک اعتیاد (TC) شیشه تا پایان سال خبر داد.



دکتر فرید براتی سده افزود: با توجه به اینکه درمان اعتیاد شیشه سخت تر و متفاوت از مواد مخدر دیگر است به همین دلیل براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم مراکز ویژه ترک و درمان اعتیاد شیشه راه اندازی کنیم.

اجرای طرح کنترل و پیشگیری از کودک آزاری در سال 91



مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از اجرای طرح پیشگیری و کنترل کودک آزاری طی سال آینده در کشور خبر داد.



دکتر حبیب الله مسعودی فرید افزود: با توجه به اهمیت کودک آزاری در کشور و موارد مختلف آسیبهایی که هر روز شاهد هستیم به همین دلیل علاوه بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، سازمان بهزیستی نیز طرحی برای کنترل و پیشگیری از کودک آزاری دارد که در دستور کار سال آینده قرار گرفته است.

به گفته وی، بسیاری از کودک آزاریها در کشور به دلیل عدم اطلاع رسانی و آموزشهای لازم اتفاق می افتد که با اجرای طرح پیشگیری، این مشکل نیز برطرف می شود.



نجات 104 کودک از کودک آزاری منجر به فوت



مدیرعامل موسسه مهر آفرین گفت: تاکنون با کمک مددکاران به 4 هزار و 600 مادر و کودک خدمات رسانی کرده و 104 کودک را نیز از کودک آزاری منجر به فوت نجات داده داده ایم.



فاطمه دانشور در مورد فعالیتهای موسسه مهرآفرین افزود: با توجه به اینکه موسسه جدی برای حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست وجود نداشت و اغلب خیریه ها بر روی معلولان و ایتام تمرکز داشتند به همین دلیل موسسه مهرآفرین با هدف حمایت از کودکان آسیب و آزار دیده و همچنین کودکان کار و خیابان و زنان بی سرپرست تاسیس شد.

موضوع دیگری که برای یک میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی مهم است حقوق و عیدی آنان است بطوریکه این افراد خواستار عیدی معادل دو برابر حقوقشان هستند .



تبعیض در حق بازنشستگان



رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مبلغ عیدی بازنشستگان افزود: تا کنون چندین بار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی انجام داده و پیشنهاد داده‌ایم عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند کارگران معادل دو ماه حقوقشان محاسبه شود.

علی اکبر خبازها افزود: متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی وزیر به ما اعلام نشده است و همین بلاتکلیفی بازنشستگان را دچار مشکل و نگران کرده است بطوریکه هر روز مراجعات و تماسهای زیادی به ما می شود که ما نیز نمی توانیم پاسخگوی آنان باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد که برای رفع مشکلات و نیازهای اولیه بازنشستگان و خانواده های آنان امسال با افزایش عیدی آنها موافقت شود.

بیمه 400 هزار کارگر ساختمانی



مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن 400 هزار کارگر ساختمانی در کل کشور خبر داد.



محمد حسن زدا افزود: سال گذشته براساس مصوبه دولت سازمان تامین اجتماعی متعهد شد که شرایط بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی را فراهم کند که اینگونه نیز شد و امسال نیز 200 هزار نفر دیگر از آنها که دارای کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای هستند بیمه شده اند.

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سهمیه بیمه 200 هزار کارگر ساختمانی بین 470 شعبه تامین اجتماعی در سراسر کشور تقسیم شده است و هر شعبه با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده نسبت به بیمه این افراد اقدام خواهد کرد.