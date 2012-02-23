تبعیض در پرداخت عیدی بازنشستگان/ اجرای طرح پیشگیری از کودک آزاری

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.
پرداخت عیدی به مددجویان نهادهای حمایتی یکی از موضوعات مهمی است که هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروزمطرح می شود و امسال برای اولین بار مددجویان سازمان بهزیستی دو برابر مستمری ماهیانه عیدی دریافت می کنند.
پرداخت معادل 2 ماه عیدی به مددجویان بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی در این رابطه گفت: با حمایت دولت معادل دو ماه حقوق به مددجویان سازمان بهزیستی به عنوان عیدی تعلق میگیرد که یکماه آن نقدی و یک ماه دیگر غیر نقدی و شامل بن است.
همایون هاشمی به بودجه سازمان در سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه سال آینده سازمان بیش از 24.5 درصد رشد داشته که این افزایش در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است.
افتتاح سایت فروش هدایایی رئیس جمهور به نفع مددجویان
در روزهای میانی هفته سایت اینترنتی فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی افتتاح شد و همزمان با افتتاح این سایت نمایشگاهی نیز در شیرخوارگاه آمنه برای بازدید عموم مردم از این هدایا که شامل 52 قلم کالا مانند جواهر، زیورآلات، خودنویس، ساعت و... میشود برگزار شده است .
عدم الزام دستگاهها برای مناسبسازی وسایل نقلیه برای معلولان
رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه وسایل نقلیه عمومی برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است گفت: هیچیک از دستگاهها ملزم به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشده اند.
علی همت محمود نژاد افزود: به گفته مسئولان 30 درصد اماکن مناسب سازی شده اند این درحالی است که این آمار فقط متعلق به اماکن دولتی است و معابر شهری ، وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی و ... در سطح شهر مناسب سازی نشده اند.
راه اندازی مراکز گذری و کمپ ویژه ترک اعتیاد شیشه
دکتر فرید براتی سده افزود: با توجه به اینکه درمان اعتیاد شیشه سخت تر و متفاوت از مواد مخدر دیگر است به همین دلیل براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم مراکز ویژه ترک و درمان اعتیاد شیشه راه اندازی کنیم.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از اجرای طرح پیشگیری و کنترل کودک آزاری طی سال آینده در کشور خبر داد.
دکتر حبیب الله مسعودی فرید افزود: با توجه به اهمیت کودک آزاری در کشور و موارد مختلف آسیبهایی که هر روز شاهد هستیم به همین دلیل علاوه بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، سازمان بهزیستی نیز طرحی برای کنترل و پیشگیری از کودک آزاری دارد که در دستور کار سال آینده قرار گرفته است.
نجات 104 کودک از کودک آزاری منجر به فوت
مدیرعامل موسسه مهر آفرین گفت: تاکنون با کمک مددکاران به 4 هزار و 600 مادر و کودک خدمات رسانی کرده و 104 کودک را نیز از کودک آزاری منجر به فوت نجات داده داده ایم.
فاطمه دانشور در مورد فعالیتهای موسسه مهرآفرین افزود: با توجه به اینکه موسسه جدی برای حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست وجود نداشت و اغلب خیریه ها بر روی معلولان و ایتام تمرکز داشتند به همین دلیل موسسه مهرآفرین با هدف حمایت از کودکان آسیب و آزار دیده و همچنین کودکان کار و خیابان و زنان بی سرپرست تاسیس شد.
تبعیض در حق بازنشستگان
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مبلغ عیدی بازنشستگان افزود: تا کنون چندین بار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی انجام داده و پیشنهاد دادهایم عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند کارگران معادل دو ماه حقوقشان محاسبه شود.
مدیرکل درآمد حقبیمه سازمان تأمیناجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن 400 هزار کارگر ساختمانی در کل کشور خبر داد.
محمد حسن زدا افزود: سال گذشته براساس مصوبه دولت سازمان تامین اجتماعی متعهد شد که شرایط بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی را فراهم کند که اینگونه نیز شد و امسال نیز 200 هزار نفر دیگر از آنها که دارای کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای هستند بیمه شده اند.
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