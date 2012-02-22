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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

نعیم آبادی خواستار شد:

هرمزگان از لحاظ فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار گیرد

هرمزگان از لحاظ فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار گیرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرعباس گفت: استان هرمزگان به دلیل دوری از مرکز باید مورد توجه بیشتری در زمینه برنامه های فرهنگی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان در جمع خبرنگاران، بیان داشت: حضور چشمگیر مردم  در نمایشگاه و استقبال از این مجموعه فرهنگی نشان دهنده عطش مردم هرمزگان به کتاب و فرهنگ مطالعه است.

وی ادامه داد: استان هرمزگان به دلیل دوری از مرکز باید مورد توجه بیشتری در برنامه های فرهنگی باشد که کتاب و بسترهای عرضه آن از اهم موارد است.

وی با اشاره به کیفیت خوب نمایشگاه نهم، تصریح کرد: خوشبختانه تنوع عناوین و حضور ناشران مختلف، نمایشگاه نهم را از محتوا و کیفیت خوبی برخوردار ساخته است.

 به گفته نعیم آبادی، در جریان بازدید از نمایشگاه هم رضایت مرمی مشهود بود و هم ناشران که این امرمایه خرسندی است.

امام جمعه بندرعباس درهمین رابطه اضافه کرد: این نکته را گفته ام و بازهم تکرار می کنم که مردم ما عاشق کتاب هستند و باید فرصتهایی این چنینی بیشتری فراهم شود.

 نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان بیان داشت: وجود یک کتابخانه کامل که شبه نمایشگاه باشد در مرکز استان ضروری است تا به عنوان یک مکان ثابت به نیازهای مردم در امر کتاب پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: اینکه در تهران هم اکنون بیست و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب باشد و در هرمزگان اکنون به عدد 9رسیده نشان می دهد به استانها باید توجه بیشتری شود تا این فاصله زیاد پر شود.

کد مطلب 1540738

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