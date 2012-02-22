به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های مستند و پویانمایی از ۱۴۵ فیلمساز در ۱۸۰۰ دقیقه در بخش مسابقه جشنواره نمایش داده می‌شود، از این تعداد، ۱۰۱فیلمساز از ۲۶شهر کشور و ۴۴ فیلمساز از شهر اصفهان طی ۴روز برگزاری جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین در بخش جنبی جشنواره فیلم‌های مستند از ارد زند و حسن بنی‌هاشمی که از جمله مستندسازان هستند به نمایش درخواهد آمد ضمن اینکه در سالن نمایش سوره (تنها سینمای کودک شهر اصفهان) برای استفاده عموم نیز فیلم‌های بلند سینمایی "مصائب چارلی"، "فصل باران های موسمی"، "ندارها" و "گلچهره" که مضامین مرتبط با احسان و نیکوکاری دارند، نمایش داده خواهد شد.

دومین جشنواره فیلم کوتاه حسنات از تاریخ ۱۴ تا ۱۷اسفندماه برگزار می‌شود و قرار است شامگاه ۱۷اسفندماه مراسم اختتامیه جشنواره با حضور فیلمسازان و اهالی سینما در اصفهان برگزار شود. همچنین این جشنواره به صورت همزمان در استان‌های آذربایجان غربی، البرز و گیلان نیز برگزار می شود.