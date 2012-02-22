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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

در فاصله 9 روز تا انتخابات؛

اسامی ۲۶ کاندیدای جبهه دانشگاهیان در ‌تهران اعلام شد

دبیر کل جبهه دانشگاهیان انقلاب اسامی اسامی نامزدهای این تشکل را در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرندی دبیرکل جبهه دانشگاهیان انقلاب اسلامی امروز در نشست خبری اسامی نامزدهای این تشکل را در انتخابات مجلس نهم و در حوزه انتخابیه تهران اعلام کرد.

اسامی نامزدهای جبهه دانشگاهیان انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

1- غلامعلی حدادعادل
۲- محمدرضا مرندی
۳- حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی
۴- حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی
۵- ایراندخت فیاض
۶- محمد سلیمانی
۷- سیدمسعود میرکاظمی
۸- حسین نجابت
۹- طیبه صفایی
۱۰- حجت‌الاسلام محمدرضا باقرزاده
۱۱- محمدهادی زاهدی‌وفا
۱۲- فرهاد جوانمردی
۱۳- مهرداد بذرپاش
۱۴- احمد زمانی گندمانی
۱۵- حجت‌الاسلام نبویان
۱۶- فاطمه رهبر
۱۷- محمداسماعیل کوثری
۱۸- محمدنبی حبیبی
۱۹- علی‌اصغر زارعی
۲۰- حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان
۲۱- سیدکمال الدین سجادی
۲۲- لاله افتخاری
۲۳- الهام امین‌زاده
۲۴- سیدمهدی هاشمی
۲۵- پرویز سروری
۲۶- حسین طلا

کد مطلب 1540748

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