به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی ظهر چهارشنبه در همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: برگزاری این‌گونه همایشها در راستای دستیابی به حضور حداکثری مردم در انتخابات نقش موثری دارد و دانشگاهیان نقش برجسته‌ای را در صحنه انتخابات می‌توانند ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه این همایش با همکاری ستاد انتخابات استان و دانشگاه اصفهان برگزار شده، افزود: با برگزاری همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی تا حدودی به دغدغه‌ها و مشکلات موجود در عرصه انتخابات پاسخ داده می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به تجربه تلخ کشور در انتخابات دهم ریاست جمهوری، تاکید کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سال 1388 بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات دهم ریاست جمهوری می‌توانست روند حرکت کشور را به سوی دستیابی به اهداف نظام و انقلاب تسریع کند، ادامه داد: اما بر خلاف این موضوع این دوره از انتخابات به نقطه متضاد و متقابل خود تبدیل شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود به افزایش و ارتقای مؤلفه‌های امنیتی بسیار تأکید داشته و دارند، تصریح کرد: در هر دوره از انتخابات مؤلفه‌ها و شاخصه‌های امنیتی موجود در کشور باید ارتقا و توسعه داده شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاهیان می‌توانند نقش موثر و بارزی را در راستای مشارکت گسترده انتخاباتی در فرایند انتخابات ایفا کنند، اضافه کرد: در حال حاضر این همایش با استقبال چشمگیر جامعه دانشگاهی در راستای تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم و صادق مواجه شده است.