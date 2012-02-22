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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

هجدهمین شماره ماهنامه کمیته مطالعات هوایی منتشر شد

هجدهمین شماره ماهنامه کمیته مطالعات هوایی منتشر شد

هجدهمین شماره ماهنامه علمی خبری کمیته مطالعات هوایی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین شماره ماهنامه خبری تحلیلی کمیته مطالعات هوایی به بررسی پروژه هواپیمای بدون سرنشین و رادار گریز پهپاد RQ-170 و تلاش فرانسه و قطر برای تصاحب نقاط مداری ماهواره زهره و نمایشگاه هوایی دبی 2011 پرداخته است.

این نشریه همچنین لیست کشورهایی که بیشترین خریداران هواپیمای پهن پیکر هستند را منتشر کرده که در میان این کشورها، کشورهای خاورمیانه بیشترین سهم را دارند و کانون توجه غولهای هواپیماسازی دنیا قرار گرفته اند.
 
در بخشی از مطالب این ماهنامه نیز از تلاش روسها برای مقابله با قایق پرنده باور 2 ایران گزارشی منتشر شده است و استفاده از تصاویر ماهواره ای برای حفاظت از گونه های زیستی و تکنولوژی پزشکی رباتیک اتاق عمل برای تعمیر ماهواره ها از دیگر مطالب مندرج در این ماهنامه است.
کد مطلب 1540752

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