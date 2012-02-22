برگزیدگان جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان ششمین دوره جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان صبح روز چهارشنبه سوم اسفندماه در تالار وحدت تهران معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش داستانهای تالیفی

کتاب برتر: «رشته‌های قرآنی» نوشته بهرام شفیعی

کتابهای تقدیری: «اولین روز تابستان» نوشته سیامک گلشیری و «مثل همیشه ای کاش» نوشته عزت الله الوندی

بخش داستان ترجمه

کتاب برتر: «چه جوری می شود بال شکسته‌ای را درمان کرد» نوشته باب گراهام با ترجمه پروین علیپور

کتاب تقدیری: «سوراخی در یک کتاب» نوشته ژان الیویه ارون ترجمه حمید بهاری همدانی و «مجموعه داستانهای بدون متن» نوشته گان تان برنو

بخش شعر

کتاب برتر معرفی نشد و کتابهای «مترسک عاشق بود» سروده بیوک ملکی و «پاینده و زنده باد ایران» سروده جمعی از شاعران به عنوان آثار تقدیری معرفی شدند.

بخش کتابهای علمی تالیفی

«فرهنگنامه دایناسورها» نوشته عرفان خسروی و «لباس محلی اقوام ایرانی» نوشته رویا خوئی. همچنین کتاب «نقاشی روی سفال» نوشته سپیده فتحی به عنوان اثر تقدیری شناخته شد.

بخش کتابهای علمی ترجمه

کتابهای برتر: «مجموعه کودکان فیلسوف» با ترجمه آرزو نیره احمدی و کتاب «رازهای مومیایی» با ترجمه سپیده خلیلی

اثر تقدیری: «زیرکی در هنر» با ترجمه فاطمه کاوندی

بخش ویژه انتخابات کتابهای برتر در حوزه آموزش شهروندی

کتاب برتر : «مجموعه ترانه‌های شهر» سروده جمعی از شاعران

کتاب‌های تقدیری : «قاصدک، من، خواهرنی‌نی» نوشته فاطمه مشهدی رستم، «گنجشک‌ پر کلاغ پر» سروده افسانه شعبان‌نژاد و مجموعه کتاب «بخوانیم و سالم بمانیم» نوشته طیبه صالحی

در بخش ترجمه نیز کتاب «بزرگترین شغل دنیا» با ترجمه مریم رزاقی به عنوان کتاب برتر و کتاب‌های «دو همسایه، دو دوست» با ترجمه کلارا کرمی، مجموعه کتاب «با گام‌های کوچک شناخت» با ترجمه مهناز عسگری، «جزیره گوش‌ها» با ترجمه ابوالقاسم سبطی و «دایره المعارف تغذیه» با ترجمه مهدی ضرغامیان به عنوان آثار تقدیری معرفی شدند.