وزارت بهداشت به دنبال تامین دستگاههای دیالیز مورد نیاز در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید کرمانچی در همایش سراسری مسئولان بیماریهای خاص دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزود: با توجه اینکه زمینه ساخت برخی از داروها توسط دانشمندان ایرانی در داخل کشور ایجاد شده، امیدواریم بتوانیم در آینده بسیار نزدیک داروهای مورد نیاز بیماران خاص را در داخل تولید کنیم.

وی اضافه کرد: برخی داروها نیاز به واردات از کشورهای دیگر دارند و با تعاملاتی که با بیمه‌ها در دست اقدام است به دنبال کاهش حداکثری هزینه‌های مستقیم پرداختی بیماران خاص هستیم.

کرمانچی اظهار داشت: هر سال مسئولان بیماران خاص کشور به منظو بررسی روند بیماریهای خاص و وضعیت درمانی آنها در جلسه‌ای گردهم می‌آیند.

وی افزود: در این همایشها با بررسی مسایل مربوط به بیماران خاص می‌توانیم برای این گروه فعالیتها و استراتژیهای جدیدی را اتخاذ کنیم.

کرمانچی اضافه کرد: یکی از مباحث مهم و در دست اقدام ما تأمین تعدادی دستگاه دیالیز در کشور است که امیدواریم بتوایم با برنامه‌ریزیهای مورد نیاز پاسخگوی این نیاز باشیم.

وی ادامه داد: داشتن آمار و اطلاعات دقیق از این بیماران و بیماران گروههای دیگر بیماران خاص درکشور می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

کرمانچی گفت: به همکاران تاکید می‌شود که جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق از بیماران خاص را از اولویتهای برنامه‌های خود قرار دهند تا بتوانیم به نحومطلوب به آنها خدمات ارایه کنیم.

وی بیان کرد: همکاری بیماران در زمینه داشتن آمار دقیق برای گروهها و تشکلهایی که در زمینه بیماران خاص فعالیت می‌کنند نقش مؤثری دارد.

کرمانچی گفت: برخی از داروها به دلیل داخلی نبودن آنها و یا برخی از داروهایی که در داخل کشور ساخته می‌شود نیازمند داشتن اطلاعات از بیماران مربوطه است.

وی افزود: داشتن اطلاعات بیماران خاص استانها می‌تواند در دستیابی این بیماران به داروهای مورد نیازشان کمک فراوانی بکند و داروهای مورد نیاز راحت‌تر در اختیارشان قرار گیرد.