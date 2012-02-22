به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان در همایش "می‌آییم با مدادرنگی‌هایمان" که در فرهنگسرای بهاران برگزار شد، گفت: در هر دوره‌ای از تاریخ شاهد بودیم که هر زمان حرکتی با شهادت همراه می‌شد، پربرکت‌تر، قوی‌تر و جدی‌تر دنبال شده‌است.

وی ادامه داد: حرکت مذبوحانه دشمنان در حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای مطمئناً با همین سنت الهی و تاریخی مواجه خواهند بود و منجر به جدی‌تر، پرشورتر، باارزش‌تر و ماندگارتر شدن این حرکت خواهد شد و شهادت‌ها حرکت را پرثمر خواهند کرد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یادآور شد: در مجموعه هنری شهرداری تهران به لحاظ هویت انقلابی این شهر تصمیم گرفتیم تا نسل آینده‌ساز را بیش از گذشته با موضوعات ایثار و شهادت آشنا کنیم و این طرح از دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده شهدای رضایی‌نژاد و احمدی‌ روشن و نقاشی که فرزند شهید رضایی‌نژاد به مقام معظم رهبری هدیه داد، الهام گرفت.

وی افزود: فرزند شهید رضایی‌نژاد که در مصاحبه‌ای گفته بود "دشمنان مخالف پیشرفت ما هستند" لذا برای ورود سایر کودکان برای اینکه به فرزندان شهدا بگویند تنها نیستید این طرح را در سطح شهر تهران اجرا کردیم. در این حرکت و فاصله زمانی کوتاه چهار هزار نقاشی از طرف کودکان به همایش "می‌آییم با مداد رنگی‌هایمان" ارائه شد که هر یک از این نقاشی‌ها نشان‌دهنده انگیزه و روح نسل آینده‌ساز است.

خوراکیان گفت: اگر دشمنان این کشور چشم بینایی داشته باشند که در طول تاریخ نداشتند، همین نقاشی‌های کودکان را که ببینند، می‌فهمند حرکت‌هایشان، مذبوحانه و بی‌ثمر بوده‌است، لذا برخی نقاشی‌هایی را که سندهای پرافتخار ملت ایران است، منتشر خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: اگر شهید روشن و شهدای دیگری تقدیم انقلاب شدند، خانواده‌های این عزیزان هم فداکاری کردند و فداکاری آنها به مراتب مستمر و طولانی‌تر از شهادت است. در این زمینه حدیثی از حضرت علی(ع) آمده‌است که ایشان می‌فرمایند "خداوند فرموده است من جانشین شهید در خانواده او هستم، هر کس رضایت آن خانواده را جلب کند رضایت من را جلب کرده و هر کس موجب خشم آن خانواده شود، خشم مرا برانگیخته است".

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: همه عرصه‌های پیشرفت کشور را به برکت شهادت تجربه کردیم و عزیزانی که در علم و فناوری هستند گوی سبقت را از ما که در عرصه فرهنگی فعالیت می‌کنیم ربودند.

وی ادامه داد: این روزها آرزوی جبهه فرهنگی انقلاب هم این است که خار چشم دشمنان شود و در این جبهه شاهد بلوغ فرهنگی باشیم. جبهه فرهنگی امروز تشنه تجربه سرخ است تا بیش از گذشته خود را پیدا کند و ناخالصی‌ها و نارسایی‌های خود را پاک کند. خوراکیان خاطرنشان کرد: حرکت فرهنگی در این دوره خطیر که جنگ نرم، اساس مقابله جبهه اسلام و کفر است از نقش موثری برخوردار است.

وی خطاب به خانواده شهیدان رضایی‌نژاد و احمدی‌روشن گفت: خاک قدم شما را به نشانه تبرک با افتخار به چشم‌هایمان می‌کشیم که با حضورتان این محفل را روح بخشیدید و از کودکان و خانواده‌هایی که مشوق عزیزان‌شان در این کار بودند و دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم و امیدوارم راه‌های خطیرتری را در رشد و کمال کشور بپیماییم و تهران در همه زمینه‌ها برای بشریت الگو باشد کمااینکه در بیداری دنیا و جهان اسلام الگوست.



رئیس فرهنگسرای بهاران هم از ارسال چهار هزار نقاشی با موضوع شهادت و تقبیح ترور دانشمندان توسط کودکان تهرانی به جشنواره می‌آییم و مدادرنگی‌هایمان خبر داد.

شاکر واثقی مدیر فرهنگی هنری شهرداری منطقه 17 و رئیس فرهنگسرای بهاران در مراسم اختتامیه "می‌آییم و نقاشی‌هایمان" در این مراسم ایده این طرح از حضور مقام معظم رهبری در منزل شهیدان احمدی روشن و رضایی‌نژاد و دیدار با فرزندان شهدای بزرگوار گرفته شد.

وی ادامه داد: به همین منظور فراخوانی برای کودکان مقطع پیش دبستانی و دبستانی با مضامین شهادت، عروج و تقبیح ترور دانشمندان داده شد تا آنها با زبان کودکانه و احساسات لطیف خود نقاشی‌هایی بکشند. مدیر فرهنگسرای بهاران اظهار داشت: اجرای این طرح از 22 بهمن آغاز شد و تداعی‌کننده این است که سلاح‌های کودکان ما مداد رنگی‌هایشان است و با نقاشی‌هایشان پیام‌هایشان را منصه ظهور می‌رسانند.

وی یادآور شد: این طرح در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ مناطق 22 گانه تهران اجرا شد که چهار هزار نقاشی دریافت کردیم و امروز از 20 اثر که مفاهیم را به خوبی به تصویر کشیده‌اند تجلیل می‌شود.

واثقی یادآور شد: مناطق دیگر هم جشن محلی مجزایی را در این رابطه برگزار می‌کنند و جوایزی به کودکان خالق اثر داده می‌شود.