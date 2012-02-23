اجرای طرح جمع آوری ماهواره ها/ ۷۰ باند پارکبان تقلبی منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری مامران انتظامی ویژه شرق تهران با اجرای طرح امنیت اخلاقی علاوه بر پاکسازی ۷۰ نقطه شهرستانهای شرق استان از وجود اراذل و اوباش و فروشندگان مشروبات الکلی، اقدام به جمع آوری ماهواره ها کردند. ماموران با شناسایی چند انبار بزرگ علاوه بر کشف بیش از ده هزار انواع تجهیزات گیرنده، خانه ها را نیز از وجود ماهواره ها پاک کردند.

انهدام ۷۰ باند پارکبان تقلبی

پس از جایگزینی دستگاههای پارک حاشیه ای به جای پارکبانها، بسیاری از خداحافظی با پارکبانها خبر داده و مدعی بودند دیگر هیچ پارکبانی در تهران فعالیت نمی کند. این در حالی بود که سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران در این باره گفت: تهران برای ساماندهی ترافیک به این دستگاه ها نیاز دارد و پیش بینی می کنیم به زودی برای ۵۰۰ هزار جای پارک دستگاه نصب شود. البته این دستگاه ها جایگزین پارکبان می شود اما در مناطقی که دستگاه نصب نشده است پارکبان ها به کار خود ادامه می دهند.

رحیمی با اعلام اینکه ۷۰ باند پارکبان تقلبی منهدم شده است، گفت: این افراد در لباس پارکبان حاشیه خیابان را ملک شخصی خود می دانستند و آن را بدون مجوز به مردم برای پارک خودرو اجاره می دادند.

امسال امن ترین سال جمهوری اسلامی است

سردار اسماعیل احمدی مقدم در حالی که معتقد است ایران امروز در اوج تهدیدات ها قرار دارد گفت: براساس آمارهای اعلام شده امسال امن ترین سال طی ۳۳ سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی نیز در اوج اقتدار است و با مردم در حالی که مقتدر است با مهربانی و رحمت برخورد می کند. اقدامات مقتدرانه و سخت نیروب انتظامی با کشانی است که مرتکب جرم می شوند اما با افرادی که از روی خطا یا عصبانیت اقدامی کنند که از آن پشیمان شوند با مهربانی برخورد کرده و باید ماموران برای آنها طلب مغفرت کنند.

دستگیری ۵۵ اراذل و اوباش

روز دوشنبه ماموران پلیس امنیت تهران در عملیات بامدادی با شناسایی اراذل و اوباش سطح یک در یک عملیات هماهنگ موفق شدند ۵۵ اراذل و اوباش شناخته شده و شناسنامه دار را شناسایی و دستگیر کنند. در این مرحله که هفتیمن مرحله اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش بود پلیس به خواست مردم اقدام به دستگیری این افراد کرد.

به گفته سرهنگ علیرضا محرابی رئیس پلیس امنیت تهران از این متهمان مقادیر زیادی مواد مخدر، مشروبات الکلی و سلاح سرد کشف کردند.

توقیف خودروهای داری سقف جریمه در نوروز

جانشین فرمانده پلیس راه کشور که معتقد است جرایم رانندگی پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی کاهش یافته است، در مورد سفرهای نوروزی گفت: در سفرهای نوروزی در صورتی که هر راننده مرتکب تخلف شود و از سوی پلیس متوقف شود میزان جریمه هایش استعلام شده و در صورت رسیدن به سقف جریمه ها که یک میلیون تومان است از ادامه سفر باز می ماند.

به گفته البرزی داشتن بیمه شخص ثالث معتبر،کارت خودرو، معاینه فنی و بیمه شخص ثالث در هنگام سفر ضروری است و در صورتی که هریک از این مدارک ناقص باشد پلیس برابر قانون با متخلفان برخورد می کند.

راه اندازی دو مرکز تعویض پلاک در تهران

رئیس مرکز صدور پلاک پلیس راهور از راه اندازی دو مرکز جدید تعویض پلاک در تهران خبر داد. سرهنگ رستمی در این باره گفت:دو مرکز یافت آباد و غرب تهران در انتهای اتوبان شهید همت به زودی راه اندازی می شود تا مشکلات شهروندان و رانندگان تهرانی رفع شود. پس از تعطیلی سه مرکز در تهران به علت ایجاد مزاحمت برای ساکنان اطراف آن، بلافاصله درگاه های مرکز میثم افزایش یافت و ساخت دو مرکز جدید در دستور کار قرار گرفت.

پراید خودروی مورد علاقه دزدان

در این هفته سرهنگ خالقی فر معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در رابطه با آخرین وضعیت سرقت خودرو در کشور گفت: پلیس نقاط ضعف خودروها را شناسایی کرده و به اطلاع خودروسازان رسانده است. البته برخی از خودروسازان تنها به فکر منافع مالی خود هستند.

خالقی فر پراید را رکورد دار سرقت در کشور معرفی کردو گفت: ضعیف بودن این خودرو تنها دلیل سرقت نیست و عاملی مانند اقبال عمومی و تولید زیاد نیز در سرقت موثر است. البته نمی توانیم در مقایسه بگوییم که خودروهای خارجی امنیت بیشتری دارند و ایمنی و امنیت خودروهای داخلی نیز خوب است.

کشف ۹۲ تن ریل راه آهن از سارقان

رئیس پلیس راه آهن کشور در نشست خبری با اعلام اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۹۲ تن ریل آهن مسروقه در کشور کشف شد گفت: ماموران در این مدت دو مجسمه عتیقه با قدمت ۳۲۰۰ سال و تعداد زیادی سکه دوره ایلخانی کشف کردند.

سردار رحمت اللهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سنگ پرانی به قطار گفت: خوشبختانه این خرده فرهنگ بسیار کم شده است اما ما نمی توانیم کودکان را دستگیر کنیم و به مراجع قضایی معرفی کنیم. جریمه و فرهنگسازی تنها راه جلوگیری از این حرکت زشت است. بیشتر سنگ پرانی ها در حاشیه ریل و روستاها رخ می دهد.

تراشیدن موی سرباز نداریم

سردار محمد جواد زاده کمند معاون نیروی انسانی با بیان اینکه تراشیدن موی سر در سربازی وجود ندارد در مورد زدن موی سر سربازان گفت: این امر دارای قاعده خاصی است و براساس میزان تحصیلات سربازان مشخص می شود. البته ممکن است موی برخی از سربازان را با نمره ۴ کوتاه شود.

استفاده از ۱۰۰ شناور دریایی

سردار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی کشور با اعلام اینکه ۱۰۰ شناور در دریابانی کشور بکار گرفته می شود اظهار داشت: با تقویت ناوگان دریابانی قصد داریم پوشش دریایی را کامل کرده و با قاچاقچیان مواد مخدر وکالا برخورد قاطع کنیم. هم اکنون تیم های تکاور دریایی در هرمزگان و خوزستان فعال هستند. این در حالی است که مرحله دوم آموزش یگان تکاور دریایی توسط ارتش جمهوری اسلامی آغاز شده است. پس از آموزش ها این نیروها بلافاصله بکارگیری می شود.