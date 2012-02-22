اسامی کاندیداهای نهایی حوزه انتخابیه چالدران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا قلیپور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اسامی نهایی 11 داوطلب تایید صلاحیت شده نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه چالدران، شوط، پلدشت و ماکو را اعلام کرد.

وی افزود: ستاد انتخابات کشور اسامی نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس نهم به حوزه های انتخابیه فرمانداریهای سراسر کشور ارسال و از 18 کاندید ثبت نام کرده در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، شوط و پلدشت برای انتخابات مجلس نهم 11 نامزد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده است.

ابراهیم آقازداه، محرم اکبرزده، امین الهوردی پور، حسین پیراسته، حسین پرنون، منصور خدایاری، حسین شریف زادگان، عین الله شریف پور، محمد علیپور، جواد کریم زادگان و احد ولی زاده، 11 کاندید تایید صلاحیت شده این حوزه انتخابیه هستند.

قلی پور ادامه داد: تبلیغات نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفندماه به مدت یک هفته در سراسر کشور آغاز می شود.