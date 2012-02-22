کشف یک فیلم قدیمی از فاجعه شاتل فضایی چلنجر

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوار ویدیویی را "باب کارمن" در فرودگاه اورلاندو و کمی قبل از اینکه به همراه خانواده اش در 28 ژانویه 1986 از تعطیلات برگردد گرفته است.

در این فیلم می توان صدایی را شنید که بیان می کند شاتل فضایی چلنجر از مرکز فضایی کندی در کیپ کارناوال فلوریدا به طرف مدار در حرکت است.

در این فیلم دیده می شود که 73 ثانیه پس از پرتاب خط دود موشکهای بالابرنده شاتل در دو جهت حرکت می کنند.

در آن لحظه، فاجعه انفجار این شاتل اتفاق افتاد و 7 فضانورد سرنشین این فضاپیما در این تراژدی جان خود را از دست دادند.

باب کارمن در گفتگو به نیوساینتیست توضیح داد: "پس از شروع به ضبط کردن فیلم به نظرم رسید که چیزی اشتباه است اما تا زمانی که خلبان در داخل هواپیما خبر تراژدی را اعلام کرد درباره آن چیزی نمی دانستم."

صداهایی که روی این فیلم هستند می گویند: "هی... پسر... آنها در مسیر خود هستند."

فیلمبرداری از چنین صحنه ای در عصر پیش از حضور ثابت تلفنهای همراه و در دوره ای که حتی دوربینهای ویدیویی خانگی نیز چندان رواج نداشتند پدیده بسیار نادری است.

تا قبل از کشف نوار ویدیویی باب کارمن اعتقاد بر این بود که تنها ویدیوی خانگی موجود که از حادثه چلنجر متعلق به "جک ماس" است که به مدت چهار دقیقه از خانه اش در "وینتر هوون" گرفته بوده است.

فضاپیمای چلنجر در ساعت 11:38 صبح روز 28 ژانویه 1986 در آبهای ساحلی فلوریدا در اقیانوس اطلس سقوط کرد. این حادثه در اثر یک نقص فنی در عایق مخازن سوخت این شاتل رخ داد.

خانواده کارمن تاکنون از وجود این نوار ویدیویی بی اطلاع بودند و به تازگی آن را در میان وسایل قدیمی خود پیدا کرده اند.

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