عبدی موسیقی"غریبه" را می سازد/ احتمال کوتاه شدن "گیرنده"

محمد قهرمانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تدوین این فیلم توسط مهدی حسینی وند در حال انجام است و هنوز صداگذار کار مشخص نشده است. بهزاد عبدی نیز به زودی ساخت موسیقی "غریبه" را آغاز می کند.

وی افزود: این فیلم محصول مشتکر با بنیاد سینمایی فارابی است و هنوز تصمیمی برای اکران آن نگرفتیم و ممکن است تا برگزاری جشنواره فجر سی و یکم صبر کنیم.

این تهیه کننده درباره وضعیت نمایش "گیرنده" عنوان کرد: جلسه ای به زودی با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی خواهیم داشت تا برای وضعیت اکران آن تصمیم گیری کنیم. طبق صحبتهایی که با مهرداد غفار زاده داشتیم احتمالا "گیرنده" برای اکران عمومی کوتاه خواهد شد.

سعید راد، چکامه چمن‌ماه، محمدرضا غفاری، باقر صحرارودی، پردیس افکاری، نیما شاهرخ‌شاهی، رضا آحادی، افسانه ناصری، علی محمدی، مونا کتامی‌پور و مینا وحید واقف بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان "گیرنده" فیلم آمده است: ‌حاج صمد راننده وانت کارخانه‌ای در شهرستانی دور افتاده و کوچک است که در پی اتفاقی ماموریتی مهم می‌یابد. او در حین انجام این ماموریت، با اتفاقات گوناگونی روبرو می‌شود و بارها در تنگناهای دشوار انتخاب قرار می‌گیرد.