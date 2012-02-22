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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

معتمد به مهر خبر داد:

260 شعبه اخذ رای در شهرستان های شاهرود و میامی دایر است

260 شعبه اخذ رای در شهرستان های شاهرود و میامی دایر است

شاهرود-خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی فرماندار شاهرود از استقرار 260 شعبه اخذ رای در شهرستان های شاهرود و میامی خبر داد و گفت: در هر صندوق پنج تا هفت نفر عوامل اجرایی حضور دارند.

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بیش از دو هزار نفر در شهرستان های شاهرود و میامی برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارند افزود: از این تعداد یک هزارو 100 نفر در شهرستان شاهرود هستند.

وی گفت: تمامی عوامل اجرایی انتخابات در حدود 12 ساعت آموزش دیدند و از مرکز استانداری نیز گواهینامه آموزش انتخابات برای آنها صادر شده است.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان شاهرود با تاکید بر برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات دوازدهم اسفند اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون30 انتخابات باشکوه را برگزار کرده که در مقایسه با دیگر کشورها از شور و نشاط خاصی برخوردار بوده است.

معتمد در پایان تصریح کرد: انتخابات ایران آزاد و کاملا مردمی برگزار می شود و به دلیل برخورداری از قوانین قوی امکان نفوذ به هیچ وجه در آن وجود ندارد.

کد مطلب 1540773

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