با عزمی جزم دشمنان را ناامید خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه کارکنان مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن به این شرح است:

در آستانه چهلمین روز شهادت عزیزان‌مان شهیدان مهندس مصطفی احمدی‌روشن و رضا قشقایی و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جاودانه عرصه علم و فناوری، به استحضار می‌رسانیم امروز که با توجه به این که شواهد و قرائن در طول 33 سال از عمر انقلاب عزیزمان به وضوح گواهی می دهد که عداوت‌ها، شیطنت‌ها و نقشه‌های کینه توزانه جبهه استکبار بیش از هر روزگار دیگر بر علیه آرمان‌های توحیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مهیا شده است، لکن مستکبران گیج و مبهوت شده از جهانی شدن ندای انقلاب توحیدی مردم مسلمان ایران که تمام توان خود را برای هر اقدام مزبوحانه و جنایتکارانه در جهت مقابله با تفکر توحیدی و حذف فیزیکی نیروهای متفکر علمی و انقلابی به کار گرفته‌اند، از این برکت غافلند که گرچه خون عزیزان‌مان در مسیر پیشرفت‌های علمی، غرامتی است بر این تلاش و جهاد الهی، لیکن غنیمت‌های روحی، معنوی و اعتقادی چشمگیری برایمان به ارمغان آورده است.

ما مسئولین، مدیران، کارشناسان و کارکنان مجتمع غنی سازی دانشمند و نخبه جوان شهید مصطفی احمدی‌روشن به محضر شریف مقتدایمان مقام عظمای ولایت خالصانه عرض می‌نماییم راهی که امثال "مصطفای شهید" طی نمودند برای همه ا آرمان و آرزوی همیشگی است و لذا در طی این مسیر الهی و پشتیبانی از حقوق ملت و استعداد جوانان عزیز‌مان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

رهبرا، با عزمی جزم و راسخ‌تر از پیش با استعانت از شهدای عزیزمان که احیاء عند ربهم یرزقونند، مستضعفان دنیا را با دستاوردهای بزرگ صلح آمیز هسته‌ای امیدوار و دشمنان حاکمیت الله را ناامید خواهیم نمود و قطعاً این عداوت‌های عاجزانه استکبار، بر تلاش و اعتقاد معنوی ما در عرصه رشد و تعالی مسلمانان و عدالت خواهان جهان خواهد افزود.

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد/ من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

از محضر آن رهبر مجاهد و ساقی تشنگان معرفت و ‌آزادگی خالصانه درخواست داریم تا ما را از دعای خیر خویش بهره مند نموده و با نسیم امیدبخش رهنمودهای حکیمانه خود، فضای علیم و اعتقادی این مجموعه تاثیرگذار عرصه علم و فناوری را عطرآگین نمایند.