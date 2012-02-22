پژوهش مستند" فیروزه عشق" به پایان رسید

صادق داوری‌فر کارگردان فیلم تحسین شده "شوخ شیخ کاشی" در سی‌امین جشنواره فیلم فجر، با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف پژوهش این مستند به خبرنگار مهر، گفت: نزدیکی نیشابور روستایی به نام "معدن فیروزه" قرار دارد. این روستا دو معدن یکی نمک که معدنی غارگونه و زیبا است و دیگری معدن فیروزه هفت طبقه‌ای است.

وی در ادامه افزود: اطراف این معدن فیروزه دو روستای بالا و پایین با تفاوت فرهنگی وجود دارد و فرهنگ کشاورزی در این معدن به معنای واقعی وجود ندارد و اغلب مردان این دو روستا در این معدن مشغول فعالیت هستند و روزگار می‌گذرانند. پژوهش این فیلم مستند توسط قاسم اورنگی و تا اندازه ای خود من به پایان رسیده و قرار است بعد از بهار سال آینده فیلمبرداری این مستند را آغاز کنم.

این مستندساز در خصوص ساختار مستند "فیروزه عشق" گفت: ساختار این مستند مردم شناسانه است و بر روی فرهنگ مردم این منطقه و همچنین ارتباطی که با این سنگ زیبا برقرار می کنند برای من جذابیت بیشتری داشت.

صادق داوری‌فر در پایان افزود: هسته اصلی روایت در این فیلم در نگاه نخست برگرفته از عشق زن و مردی است که این دو فرزندی ندارند و در شرایطی که اغلب مردان، روستا را ترک کردند آنها در کنار هم در این روستا زندگی و از معدن فیروزه روزی می‌خورند.