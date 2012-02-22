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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

پژوهش مستند" فیروزه عشق" به پایان رسید

پژوهش مستند" فیروزه عشق" به پایان رسید

پژوهش مستند "فیروزه عشق" به کارگردانی صادق داوری‌فر به پایان رسید.

صادق داوری‌فر کارگردان فیلم تحسین شده "شوخ شیخ کاشی" در سی‌امین جشنواره فیلم فجر، با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف پژوهش این مستند به خبرنگار مهر، گفت: نزدیکی نیشابور روستایی به نام "معدن فیروزه" قرار دارد. این روستا دو معدن یکی نمک که معدنی غارگونه و زیبا است و دیگری معدن فیروزه هفت طبقه‌ای است.

وی در ادامه افزود: اطراف این معدن فیروزه دو روستای بالا و پایین با تفاوت فرهنگی وجود دارد و فرهنگ کشاورزی در این معدن به معنای واقعی وجود ندارد و اغلب مردان این دو روستا در این معدن مشغول فعالیت هستند و روزگار می‌گذرانند. پژوهش این فیلم مستند توسط قاسم اورنگی و تا اندازه ای خود من به پایان رسیده و قرار است بعد از بهار سال آینده فیلمبرداری این مستند را آغاز کنم.

این مستندساز در خصوص ساختار مستند "فیروزه عشق" گفت: ساختار این مستند مردم شناسانه است و بر روی فرهنگ مردم این منطقه و همچنین ارتباطی که با این سنگ زیبا برقرار می کنند برای من جذابیت بیشتری داشت.

صادق داوری‌فر در پایان افزود: هسته اصلی روایت در این فیلم در نگاه نخست برگرفته از عشق زن و مردی است که این دو فرزندی ندارند و در شرایطی که اغلب مردان، روستا را ترک کردند آنها در کنار هم در این روستا زندگی و از معدن فیروزه روزی می‌خورند.        

کد مطلب 1540784

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