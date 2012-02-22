اعضای هیأت بازخوانی چهاردهمین جشنواره "مبارک" انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر صالح‌پور، دبیر این جشنواره، یداله وفاداری، بهرام شاه‌محمدلو و یوسف صدیق را به عنوان اعضای هیأت بازخوانی جشنواره منصوب کرد. با توجه به رویکرد چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی- مبارک به فرهنگ و هویت ایرانی و پایان فراخوان، تاکنون سی‌صد نمایش‌نامه برای شرکت در این دوره از جشنواره به دبیرخانه رسیده است که حاکی از استقبال هنرمندان عروسکی به موضوع فرهنگ ایرانی است.

این جشنواره آخرین مراحل انتخاب گروه‌های خارجی را در دستور کار خود قرار داده و به زودی نتایج انتخاب نمایش‌های بخش خارجی را در حوزه بین‌الملل اعلام می کندل.چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی "مبارک" از 10 تا 15 تیر ماه 91 با حضور گروه‌های تئاتر ایرانی و خارجی به دبیری اردشیر صالح‌پور در تهران برگزار می‌شود.

فراخوان نوزدهمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان منتشر شد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در مهر ماه 1391 برگزار می‌شود. فراخوان نوزدهمین دوره آن در هفت بخش مسابقه کودک، مسابقه نوجوان، مسابقه‌ نمایش‌نامه نویسی و نمایش‌نامه خوانی، تئاتر خیابانی، بخش بین‌الملل، تولیدات ویژه و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود. در بخش نمایش‌های کودک و نوجوان نمایش‌هایی که از مهرماه سال 1389 اجرای عمومی شده باشند امکان شرکت دارند. همچنین بخش تئاتر خیابانی جشنواره به‌عنوان یک بخش جدید به شکل رقابتی برگزار می‌شود. براساس این فراخوان آخرین مهلت شرکت در بخش کودک و نوجوان تا یکم مرداد سال 1391، در بخش خیابانی تا دهم تیرماه 1391 و بخش نمایش‌نامه‌نویسی تا پانزده مرداد سال 1391 اعلام شده است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری شهرام کرمی در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود.

اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره مجازی، هنری پیامبر اعظم(ص) مشخص شدند

اصغر امیرنیا، مهدی سیف جمالی، محمود شالویی، سید عباس عظیمی، رمضانعلی حیدری خلیلی، سید محمد میرزمانی، محمد علی شهنی دشتگلی، مهدی افضلی، علی ترابی، علی تن، عبدالرحیم سیاهکارزاده، علی ستوده نیا و سید مسعود شجاعی طباطبایی به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره مجازی، هنری پیامبر اعظم(ص) حکم خود را از حمید شاه آبادی- معاون امور هنری دریافت کردند.

در قسمتی از این حکم آمده است: ظهور سیره و اخلاق والاترین انسان هستی از طریق هنر و بکارگیری علوم روز بهانه ای را برای متولیان فرهنگی و هنری باقی نمی‌گذارد. جشنواره مجازی هنری پیامبر اعظم(ص) باید بتواند قطره ای از اقیانوس بیکران شخصیت والای رسول خدا(ص) را به جامعه هنری و آشنایان به فضای سایبری بشناساند. جشنواره مجازی، هنری پیامبر اعظم (ص) در دو بخش هنرهای تجسمی و نمایشنامه نویسی در فضای سایبری و در سال 91 برگزار می‌شود.