سومين دوره ي دانش افزايي زبان و ادبيات فارسي آغاز شد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، به نقل از رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو ، همزمان با دهه ي فجر، سومين دوره دانش افزايي زبان و ادبيات فارسي با حضور دانشجويان و اساتيد زبان وادبيات فارسي از روسيه و ديگر كشورهاي مشترك المنافع ، دكتر منصور رستگار فسايي استاد زبان و ادبيات فارسي ، ايوانف رئيس كرسي زبان وادبيات فارسي انستيتومطالعات آسيا وآفريقاي دانشگاه دولتي مسكو وديگر مقامات فرهنگي و دانشگاهي مسكو در محل دانشگاه دوستي ملل مسكو افتتاح شد .

به گزارش مهر درابتداي اين مراسم ، پروفسور كاربايف رييس دانشكده علوم انساني و سياسي دانشگاه دوستي ملل در سخناني از همكاري هاي رايزني فرهنگي در جهت گسترش زبان و ادبيات فارسي تشكر كرد و در ادامه به تشريح نحوه تدريس زبان وادبيات فارسي در دانشگاه دوستي ملل وامكانات و توانايي هاي دانشگاه براي تدريس زبان زبان وادبيات فارسي پرداخت .



در ادامه ايماني پور طي سخناني ازهمكاري هاي دانشگاه دوستي ملل و آقاي ايوانف درتشكيل اين دوره تشكر كرد.

وي همچنين با اشاره به فعاليتهاي گذشته بر ادامه همكاري ها در جهت گسترش زبان وادبيات فارسي تاكيد كرد وازحضورنويسنده ي كتاب " زبانهاي ايراني واسلاوي "كه در سال گذشته به عنوان كتاب سال ايران انتخاب شده بود تقدير كرد.



در ادامه دكتر منصور رستگار فسايي در سخناني به تشريح زيباييها و ويژگي هاي زبان وادبيات فارسي پرداخت. وي زبان فارسي را زبان صلح ،دوستي ، عشق و مهرباني معرفي كرد و آن را آينه ي تمام نماي فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ايران دانست . فسايي با اشاره به ادبيات كلاسيك و آشنايي بيشترحضار با آن ، ادبيات معاصر ايران را سرشاراززيبايي ها ومفهوم دانست و آن را ادبيات ملت ازبند گسسته و آزاده عنوان كرد .