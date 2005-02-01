  1. هنر
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۳۸

در مسكو

سومين دوره ي دانش افزايي زبان و ادبيات فارسي آغاز شد

سومين دوره ي دانش افزايي زبان و ادبيات فارسي در مسكو آغاز شد .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، به نقل از رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو ، همزمان با دهه ي فجر،  سومين دوره دانش افزايي زبان و ادبيات فارسي با حضور دانشجويان و اساتيد زبان وادبيات فارسي از روسيه و ديگر كشورهاي مشترك المنافع ،  دكتر منصور رستگار فسايي استاد زبان و ادبيات فارسي ،  ايوانف رئيس كرسي زبان وادبيات فارسي انستيتومطالعات آسيا وآفريقاي دانشگاه دولتي مسكو وديگر مقامات فرهنگي و دانشگاهي مسكو در محل دانشگاه دوستي ملل مسكو  افتتاح شد .

به گزارش مهر درابتداي اين مراسم ،  پروفسور كاربايف رييس دانشكده علوم  انساني و سياسي دانشگاه دوستي ملل در سخناني از همكاري هاي رايزني فرهنگي در جهت گسترش زبان و ادبيات فارسي تشكر كرد و در ادامه به تشريح نحوه تدريس زبان وادبيات فارسي در دانشگاه دوستي ملل وامكانات و توانايي هاي دانشگاه براي تدريس زبان زبان وادبيات فارسي پرداخت .


در ادامه ايماني پور طي سخناني ازهمكاري هاي دانشگاه دوستي ملل و آقاي ايوانف درتشكيل اين دوره تشكر كرد.
وي همچنين با اشاره به فعاليتهاي گذشته بر ادامه همكاري ها در جهت گسترش زبان وادبيات فارسي تاكيد كرد وازحضورنويسنده ي كتاب  " زبانهاي ايراني واسلاوي "كه در سال گذشته به عنوان كتاب سال ايران انتخاب شده بود تقدير كرد.


در ادامه دكتر منصور رستگار فسايي در سخناني به تشريح زيباييها و ويژگي هاي زبان وادبيات فارسي پرداخت. وي زبان فارسي را زبان صلح ،دوستي ، عشق و مهرباني معرفي كرد و آن را آينه ي تمام نماي فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ايران دانست . فسايي با اشاره به ادبيات كلاسيك و آشنايي بيشترحضار با آن ، ادبيات معاصر ايران را سرشاراززيبايي ها ومفهوم دانست و آن را ادبيات ملت ازبند گسسته و آزاده  عنوان كرد .

کد مطلب 154079

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها