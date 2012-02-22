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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

کاندیدای تحت حمایت جبهه متحد اصولگرایان در البرز اعلام شدند

کاندیدای تحت حمایت جبهه متحد اصولگرایان در البرز اعلام شدند

کرج - خبرگزاری مهر: جبهه متحد اصولگرایان لیست اسامی کاندیدای مورد حمایت خود در استان البرز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازاعلام نظر نهائی شورای نگهبان و بررسی های مختلف، فهرست نهائی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان البرز مشخص شد.

در حوزه انتخابیه کرج، محمدجواد کولیوند و عزیز اکبریان به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شدند.

همچنین در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد، مفید کیایی نژاد به عنوان نامزد جبهه متحد تعیین شد.

لیست اسامی کاندیدا های تحت حمایت جبهه پایداری تا این لحظه مشترک با جبهه متحد اصولگرایان اعلام شده است.

دیگر جبهه ها و احزاب هنوز لیست نهائی خود را اعلام نکرده اند.

کد مطلب 1540792

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