کاندیدای تحت حمایت جبهه متحد اصولگرایان در البرز اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازاعلام نظر نهائی شورای نگهبان و بررسی های مختلف، فهرست نهائی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان البرز مشخص شد.



در حوزه انتخابیه کرج، محمدجواد کولیوند و عزیز اکبریان به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شدند.



همچنین در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد، مفید کیایی نژاد به عنوان نامزد جبهه متحد تعیین شد.

لیست اسامی کاندیدا های تحت حمایت جبهه پایداری تا این لحظه مشترک با جبهه متحد اصولگرایان اعلام شده است.

دیگر جبهه ها و احزاب هنوز لیست نهائی خود را اعلام نکرده اند.