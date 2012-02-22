حضور مردم در 12 اسفند بوقهای تبلیغاتی دشمن را خفه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد روز چهارشنبه در کمیته فرهنگی ستاد انتخابات حوزه ساری و میاندرود، حضور مردم در ماراتن 12 اسفند را حضوری آگاهانه، مقتدرانه و دندان شکن علیه دشمنان انقلاب دانست و افزود: ملت ایران ب حضور حداکثری که مشارکت عظیم مردمی را به دنبال دارد، بوقهای تبلیغاتی کاذب دشمنان نظام را خفه خواهند کرد.

فرماندار مرکز مازندران اظهار داشت: در وهله کنونی تبعیت از رهبری، وحدت و یکپارچگی، مشارکت و حضور از ویژگیهای خاص ملت مبارز ایران است.

وی گفت: مردم در 33 سال گذشته تاریخ انقلاب، با حضوری آگاهانه نشان دادند دوستدار ولایت، نظام و ارزشهای ناب اسلامی هستند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری با اشاره به اینکه 11 نامزد انتخاباتی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پا به عرصه رقابت گذاشتند، گفت: همایشهای تخصصی، نظارت قانونی و صحیح در نحوه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

وی از بخشداران و دهیاران خواست تا با جدیت بیشتری موضوع انتخابات را در اهم برنامه های محوری خود قرار دهند.

حوزه انتخابیه ساری و میاندرود در مرکز مازندران، دو نماینده در خانه ملت دارد.