به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن تبریک پیروزی انقلاب پرشکوه مردم مصر، گفت: روابط و پیوندهای فرهنگی میان دو کشور هرگز قطع نبوده و به رغم تلاش‌های رژیم مبارک برای تضعیف آن و کوشش دشمنان امت اسلامی در شبهه ‌افکنی روز به روز از عمق و اصالت بیشتری برخوردار بوده است.



وی با اشاره به روابط مصر و ایران در سطوح مختلف، افزود: یکی از بی‌پایه‌ترین شبهاتی که دشمنان مطرح می‌کنند، ادعای دخالت جمهوری اسلامی ایران در گسترش تشیع در مصر است که ما قاطعانه اعلام می‌کنیم این شبهه از اساس باطل است و ما حتی کوشش‌های فردی در این زمینه را ترجیح نمی‌دهیم.



دبیرکل مجمع در ادامه تصریح کرد: از همگان می‌خواهیم تا پیوندهای خود را با مذاهب اصیل اسلامی خویش مستحکم سازند و بر عرصه های مشترک میان مذاهب انگشت گذارند تا نزدیکی اندیشه‌ها به طور طبیعی مطرح گردد و به وحدت مواضع در برابر مسائل و چالش‌های فرا روی امت بینجامد.



آیت الله تسخیری در پایان گفت: امیدواریم وضعیت دیپلماتیک بین این دو کشور بزرگ اسلامی به حالت مطلوب برگردد.