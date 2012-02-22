به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن تبریک پیروزی انقلاب پرشکوه مردم مصر، گفت: روابط و پیوندهای فرهنگی میان دو کشور هرگز قطع نبوده و به رغم تلاشهای رژیم مبارک برای تضعیف آن و کوشش دشمنان امت اسلامی در شبهه افکنی روز به روز از عمق و اصالت بیشتری برخوردار بوده است.
وی با اشاره به روابط مصر و ایران در سطوح مختلف، افزود: یکی از بیپایهترین شبهاتی که دشمنان مطرح میکنند، ادعای دخالت جمهوری اسلامی ایران در گسترش تشیع در مصر است که ما قاطعانه اعلام میکنیم این شبهه از اساس باطل است و ما حتی کوششهای فردی در این زمینه را ترجیح نمیدهیم.
دبیرکل مجمع در ادامه تصریح کرد: از همگان میخواهیم تا پیوندهای خود را با مذاهب اصیل اسلامی خویش مستحکم سازند و بر عرصه های مشترک میان مذاهب انگشت گذارند تا نزدیکی اندیشهها به طور طبیعی مطرح گردد و به وحدت مواضع در برابر مسائل و چالشهای فرا روی امت بینجامد.
آیت الله تسخیری در پایان گفت: امیدواریم وضعیت دیپلماتیک بین این دو کشور بزرگ اسلامی به حالت مطلوب برگردد.
آیتالله تسخیری عنوان کرد؛
ادعای دخالت ایران برای گسترش تشیع در مصر بی اساس است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادعای دخالت ایران در زمینه گسترش تشیع در مصر را بیپایه و اساس خواند و گفت: از همگان میخواهیم پیوندهای خود را با مذاهب اصیل اسلامی خویش مستحکم سازند و بر عرصه های مشترک میان مذاهب تکیه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن تبریک پیروزی انقلاب پرشکوه مردم مصر، گفت: روابط و پیوندهای فرهنگی میان دو کشور هرگز قطع نبوده و به رغم تلاشهای رژیم مبارک برای تضعیف آن و کوشش دشمنان امت اسلامی در شبهه افکنی روز به روز از عمق و اصالت بیشتری برخوردار بوده است.
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